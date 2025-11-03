हाथरस में छाई घनी धुंध से लोग परेशान: आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत

जागरण टीम, हाथरस। सुबह से ही चारों ओर आसमान में धुंध के बादल छाए हुए थे। इसके चलते दिन भी देरी निकलता हुआ दिखा। अलीगढ़- आगरा राजमार्ग पर धुंध के कारण दृश्यता कम होने से वाहन चालकों को काफी परेशानी झेलनी पड़ीं। लोगों की आंखों में जलन की समस्या भी देखी गई है।



जिले में सुबह से ही चारों ओर कोहरा के जैसा छाया हुआ था। बाद में पता चला कि यह कोहरा नहीं धुंध है। दिल्ली एनसीआर में पराली जलाने के बाद आसमान में छाए जाने वाली धुंध जैसी स्थिति शहर के अलावा सादाबाद सिकंदराराऊ, सासनी सहित सभी जगह सुबह के समय बनी हुई थी। इसमें द़ृश्यता कम होने से वाहन चलाने में भी चालकों को मुश्किल हो रही थी।



