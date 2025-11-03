Language
    हाथरस में छाई घनी धुंध से लोग परेशान: आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत

    By Akash Raj Singh Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 09:53 AM (IST)

    हाथरस में घनी धुंध छाई रही, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। दृश्यता कम होने के कारण वाहन चालकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। धुंध के चलते लोगों की आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत हुई। डॉक्टरों ने आंखों में चश्मा और मुंह पर मास्क लगाने की सलाह दी है ताकि धुंध से बचा जा सके।

    हाथरस में घनी धुंध। जागरण

    जागरण टीम, हाथरस। सुबह से ही चारों ओर आसमान में धुंध के बादल छाए हुए थे। इसके चलते दिन भी देरी निकलता हुआ दिखा। अलीगढ़- आगरा राजमार्ग पर धुंध के कारण दृश्यता कम होने से वाहन चालकों को काफी परेशानी झेलनी पड़ीं। लोगों की आंखों में जलन की समस्या भी देखी गई है।

    जिले में सुबह से ही चारों ओर कोहरा के जैसा छाया हुआ था। बाद में पता चला कि यह कोहरा नहीं धुंध है। दिल्ली एनसीआर में पराली जलाने के बाद आसमान में छाए जाने वाली धुंध जैसी स्थिति शहर के अलावा सादाबाद सिकंदराराऊ, सासनी सहित सभी जगह सुबह के समय बनी हुई थी। इसमें द़ृश्यता कम होने से वाहन चलाने में भी चालकों को मुश्किल हो रही थी।

    आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत



    धुंध के चलते घरों से बाहर निकलते ही आंखों में जलन होने लगती। धूल के कण आंखों में जाने से एेसा हो रहा था। बागला चिकित्सालय के चिकित्सकों ने बताया आंख में धूल के कण जाने से ही जलन की समस्या होती है। उन्होंने धुंध के समय आंखों में चश्मा व मुंह पर मास्क लगाने की सलाह लोगों को दी है। दोपहर में धुंध हटने के बाद ही धूप दिखाई दी।