मंदिर में रखा प्रसाद बना जानलेवा, एक महिला और कुत्ते की मौत से मची खलबली

जागरण संवाददाता, हाथरस। देवी मंदिर पर रखा प्रसाद लोगों के लिए जानलेवा बन गया। 21 अक्टूबर की रात को कोई व्यक्ति मंदिर में प्रसाद रख गया था। इसे गांव के लोगों ने प्रसाद समझकर खा लिया। इसके अगले दिन लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी। एक निजी चिकित्सक से दवा ले ली।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

22 अक्टूबर की रात फिर से कोई मिठाई का डिब्बा मंदिर में रख गया। 23 की सुबह ग्रामीणों ने फिर से प्रसाद देखा तो उन्हें शक हुआ। ग्रामीणों ने पहले प्रसाद एक कुत्ते को खिलाया। कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई।