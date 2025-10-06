Language
    हाथरस के CRPF जवान की मौत से परिवार में कोहराम, करवाचौथ से पहले उजड़ा सुहाग; शव आते ही बेहोश हुए मां-बेटे

    By krishna gopal Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 03:22 PM (IST)

    हथरास के मुरसान क्षेत्र में सीआरपीएफ जवान सत्यवीर सिंह का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। आज सुबह उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो कोहराम मच गया। पत्नी और बच्चे शव देखकर बेसुध हो गए। सीआरपीएफ के अधिकारियों ने सलामी दी और बेटे ने मुखाग्नि दी। पत्नी करवाचौथ से पहले ही उजड़ने पर विलाप कर रही थी जिससे पूरा गांव शोक में डूब गया।

    सीआरपीएफ जवान सत्यवीर सिंह को गार्ड ऑफ सलामी देत सीआरपीएफ के जवान और अधिकारी। इंसेट में जवान की फाइल फोटो

    जागरण टीम, हाथरस। मुरसान क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले सीआरपीएफ जवान की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। सोमवार को जवान का पार्थिव शरीर करीब छह बजे उसके पैतृक गांव में पहुंचा। घर में पिता के शव को देखकर बेटा, बेटी और पत्नी गश खाकर बेहोश हो गए। ग्वालियर और मथुरा से आए अधिकारी परिवार के लोगों को संभालने में लगे रहे।

    जवान के शव आते ही बेहोश हुए मां व बेटे

    मुरसान के गांव फरसोटी के रहने वाले सत्यवीर सिंह पुत्र गुलाब सिंह सीआरपीएफ शिवपुरी ग्वालियर में एएसआई पद पर तैनात थे। कुछ समय पहले ही सत्यवीर सिंह का प्रमोशन एएसआई पद पर हुआ था।जवान सत्यवीर सिंह की शिवपुरी में परेड के दौरान अचानक सत्यवीर की तबीयत बिगड़ गई और उसके बाद उनकी मौत हो गई। सत्यवीर की मौत हो जाने के बाद घटना की जानकारी अधिकारियों ने सत्यवीर के परिवार के लोगों दी।

    परिवार में मचा चीत्कार

    परिवार के लोग देर रात तक सत्यवीर के शव आने का इंतजार करते रहे।वहीं परिवार में बेटा विपिन और बहन और पत्नी हेमलता शव आते ही गश खाकर गिर कर बेहोश हो गई। वहीं गांव में हर किसी की आंखे नम थीं। सीआरपीएफ जवान सत्यवीर की पत्नी का रो−रो कर बुरा हाल है। आज सुबह करीब साढ़े छह बजे सीआरपीएफ जवानों की टोली जब गांव में शव को लेकर पहुंची। तो वहीं गांव में लोगों के द्वारा नारे लगाए गए। सीआरपीएफ के अधिकारी और जवानों ने सत्यवीर सिंह के बेटे विपिन को तिरंगा भेट किया और सीआरपीएफ जवान को शस्त्र सलामी दी गई। वही उसका अंतिम संस्कार के समय मुख्यग्नि उसके बेटे विपिन ने दी।

    पिता के शव को देख बेहोश हुई पत्नी, बेटा और बेटी

    सीआरपीएफ जवान सत्यवीर सिंह का शव उसके गांव में घर पर पहुंचा। तो पिता के शव को देख बेटा विपिन, बेटी, पत्नी राजबाला बेहोश हो गई। परिवार के लोगों ने बताया सत्यवीर सिंह ने हार्ट अटैक से कुछ समय पहले अपने बेटे और पत्नी से फोन पर बात की थी।

    पत्नी बोली− करवाचौथ से पहले ही उजड़ गया मांग का सिंदूर

    पत्नी राजबाला बोली, कि पति की लंबी उम्र के लिए करवाचौथ व्रत रखने से पांच दिन पहले ही मेरा सुहाग भगवान ने छीन लिया। राजबाला ने कहा, भगवान यह किस बात मुझे सजा दी कि व्रत रखने से पहले ही मेरी मांग का सिंदूर उजाड़ दिया।