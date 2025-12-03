Hathras News: गृह क्लेश में दंपती ने खाया जहर, पत्नी की मौत और पति गंभीर

जागरण संवाददाता, हाथरस। घरेलू विवाद के बाद एक दंपती ने जहर खा लिया। गंभीर हालत में उन्हें जिला अस्पताल लाया गया, जहां महिला को मृत घोषित कर दिया गया। युवक को गंभीर स्थिति में अलीगढ़ रेफर किया गया है। यह घटना इगलास रोड स्थित माधव विहार कॉलोनी में हुई। 25 वर्षीय गोपाल यादव, जो पीतल ढलाई का काम करते हैं, ने अपनी 22 वर्षीय पत्नी रिया के साथ जहर का सेवन किया। उनकी शादी वर्ष 2021 में हुई थी।