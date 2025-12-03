Language
    Hathras News: गृह क्लेश में दंपती ने खाया जहर, पत्नी की मौत और पति गंभीर

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 10:37 AM (IST)

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, हाथरस। घरेलू विवाद के बाद एक दंपती ने जहर खा लिया। गंभीर हालत में उन्हें जिला अस्पताल लाया गया, जहां महिला को मृत घोषित कर दिया गया। युवक को गंभीर स्थिति में अलीगढ़ रेफर किया गया है। यह घटना इगलास रोड स्थित माधव विहार कॉलोनी में हुई। 25 वर्षीय गोपाल यादव, जो पीतल ढलाई का काम करते हैं, ने अपनी 22 वर्षीय पत्नी रिया के साथ जहर का सेवन किया। उनकी शादी वर्ष 2021 में हुई थी।

    दंपती ने जहर खाया, पत्नी की मृत्यु, पति गंभीर

    शाम को पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। दंपती को तड़पता देख कुछ लोग उन्हें जिला अस्पताल ले गए। चिकित्सक ने रिया को मृत घोषित कर दिया, जबकि गोपाल को नाजुक हालत में अलीगढ़ रेफर किया गया। दंपती की दो साल की एक बच्ची भी है। परिवार के सदस्य फिलहाल विवाद को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं बता रहे हैं। घटना के बाद पुलिस भी मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।