Hathras News: फर्जी नियुक्ति पर सफाई कर्मियों ने डाला नगर पालिका में ताला, शहर की सफाई व्यवस्था चरमराई

जागरण संवाददाता, हाथरस। हाथरस नगर पालिका में पालिका अध्यक्ष द्वारा फर्जी नियुक्ति किए जाने के आरोपों को लेकर सफाई कर्मचारी संघ ने जोरदार प्रदर्शन किया। नगर पालिका परिसर में तालाबंदी कर सैकड़ों सफाई कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की और फर्जी नियुक्ति को तत्काल निरस्त करने की मांग की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रदर्शनकारियों ने नगर पालिका परिसर में ही जमीन पर फर्श बिछाकर धरना शुरू कर दिया है, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। सफाई कर्मचारी संघ का आरोप है कि पालिका अध्यक्ष ने नियमों को दरकिनार कर फर्जी तरीके से कई लोगों की नियुक्ति की है।

संविदा सफाई कर्मियों ने नगर पालिका पर जड़ा ताला संघ की मांग है कि इन नियुक्तियों को तत्काल निरस्त किया जाए और आउटसोर्सिंग के 650 संविदा सफाईकर्मियों को स्थाई नियुक्ति दी जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। सोमवार भी संविदा सफाई कर्मियों ने वाटर वर्क्स कार्यालय पर प्रदर्शन किया था और पालिका अध्यक्ष के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए थे।