खुशखबरी! दीपावली पर मुफ्त गैस सिलेंडर का तोहफा, यूपी के इस जिले में योगी सरकार देगी 1.60 लोगों को लाभ

योगी सरकार दीपावली पर गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर देगी जिससे हाथरस जिले के 1.60 लाख लाभार्थियों को उज्ज्वला योजना का लाभ मिलेगा। आयकर देने वालों को यह लाभ नहीं मिलेगा। सिलेंडर बुक करने पर पूरा भुगतान करना होगा जिसके बाद सब्सिडी खाते में आएगी। सरकार गरीबों के लिए कई योजनाएं चला रही है।

जागरण संवाददाता, हाथरस। गरीब परिवारों के लिए अच्छी खबर ये है कि उनको योगी सरकार मुफ्त में गैस सिलेंडर दीपावली से पहले देने जा रही है। इससे जिले के 1.60 लाख लाभार्थियों को उज्ज्वला योजना का लाभ मिल सकेगा। यह लाभ आयकर देने वालों और उच्च आय वाले परिवारों को नहीं मिलेगा। गैस सिलेंडर देने के लिए आपूर्ति विभाग की ओर से तैयारियां की जा रही हैं।

खुशखबरी दीपावली पर गरीबों को मुफ्त सिलेंडर की सौगात गरीबों को लेकर सरकार गंभीर है। चाहे मुफ्त का राशन हो या फिर सरकारी योजनाओं का लाभ या फिर त्योहारों के मौके पर फ्री गैस सिलेंडर की सुविधा। इस बार भी सरकार दीपावली पर गरीबों के मुफ्त गैस सिलेंडर देने की सुविधा देने जा रही है।

जिले के 1.60 लाख लाभार्थियों को मिल सकेगा उज्ज्वला योजना का लाभ दीपावली पर लाभार्थी गैंस एजेंसी जाएंगे गैस बुक कराने के साथ गैस मिलने पर पहले पूरा भुगतान करेंगे उसके पांच दिन बाद पूरी गैस की पूरी धनराशि उपभोक्ता के खाते में आ जाएगी। त्योहार के छोड़कर बाकी महीनों में उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को सिलेंडर पर 300 रुपये तक की सब्सिडी मिलती है जिसका खर्च सरकार उठाएगी। यह लाभ आयकर देने वालों और उच्च आय वाले परिवारों को नहीं मिलेगा।

यह लाभ आयकर देने वालों और उच्च आय वाले परिवारों को नहीं मिलेगा जनपद में करीब एक लाख साठ हजार से अधिक कनेक्शन धारकोें को योजना का लाभ मिल मिलेगा। अक्टूबर माह में सिलेंडर के लिए बुकिंग कराने पर पूरी सब्सिडी उपभोक्ता के खाते में भेज दी जाएगी। उज्जवला की पात्र महिला को मुफ़्त गैस कनेक्शन दिया जाता है। पहली बार रिफिल का पैसा नहीं चार्ज किया जाता है सरकार अपनी तरफ से देती है। एक वर्ष में अधिकतम 12 सिलेंडर दिए जाते हैं।

इन लोगों को नहीं मिलेगा उज्जवला का लाभ जिनके घर का कोई भी सदस्य आयकर देता है।

इसके अलावा केंद्र या राज्य सरकार में कार्यरत व्यक्ति या पेंशनभोगी।

जिनकी आय या वेतन दस हजार रुपये मासिक से अधिक हो।



चार पहिया वाहन वाले परिवारों को।

2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि वाले किसानों को।

पहले से एलपीजी कनेक्शन धारक परिवार है तो।

इसके अलावा समृद्ध परिवार जिन्हें सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना में गरीब की श्रेणी में नहीं रखा गया है।