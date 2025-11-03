Language
    हाथरस: सांस नली में दूध अटकने से नवजात की मौत, यह बरतें सावधानियां

    By Sachin Singh Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 01:13 PM (IST)

    हाथरस में एक साढ़े चार महीने के एक बच्चे की सांस नली में दूध फंसने से मृत्यु हो गई। परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। डॉक्टरों का कहना है कि दूध अटकने से सांस लेने में परेशानी हुई। बच्चों को दूध पिलाते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    संवाद सहयोगी, जागरण. हाथरस। श्वास नली में दूध फंसने से रविवार की सुबह साढे चार माह के बच्चे की मृत्यु हो गई। स्वजन जिला अस्पताल की इमजरेंसी लेकर आए, जहां चिकित्सक ने देखने के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद स्वजन रोते-बिलखते बच्चे के शव को गांव ले गए।

    थाना हाथरस गेट के गांव जोगिया निवासी नरेश ने बताया कि उसका साढे चार माह का बेटा व्यवांश दूध पीकर सो गया। रविवार सुबह उसकी तबीयत बिगड़ गए और वह अचेत हो गया। आनन-फानन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे की मृत्यु से परिवार में मातम छा गया।

     

    यह बरतें सावधानी

     

    • बच्चे को लिटाकर दूध पिलाने से परहेज करना चाहिए।
    • दूध पिलाते समय बच्चे का सिर पैरों से ऊंचा रखें।
    • दूध पिलाकर बच्चे को उठाकर कंधे से लगाकर पीठ पर थपकियां दें।
    • यह भी सुनिश्चित जरूर करें कि बच्चा दूध पीकर डकार जरूर लें।
    • अगर बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें।
    • सांस लेते समय आवाज आने पर भी ध्यान रखें, बाल रोग विशेषज्ञ को दिखाएं।

     

    बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रमोद कुमार ने बताया कि बच्चे की सांस नली में दूध अटक गया होगा, जिसके चलते सांस लेने की समस्या हुई होगी और मृत्यु हो गई।