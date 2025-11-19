Language
    सादाबाद में बिजली के साथ पानी को भी तरसे लोग, केबल खराबी से रात भर अंधेरे में डूबे रहे 12 गांव

    By Akash Raj Singh Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 02:44 PM (IST)

    सादाबाद के रसमई बिजलीघर की केबल में खराबी आने से 12 गांव रात भर अंधेरे में डूबे रहे। 14 घंटे तक बिजली गुल रहने से लोगों को पानी के लिए भी तरसना पड़ा और उन्होंने प्रदर्शन किया। बिजली विभाग की टीम ने सुबह केबल की मरम्मत कर आपूर्ति बहाल की।

    सांकेतिक तस्वीर।

    संवाद सूत्र,जागरण.सादाबाद। रसमई बिजलीघर की मुख्य सप्लाई केबल में सोमवार रात अचानक फाल्ट हो जाने से बिजलीघर से जुड़े गांवों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। रात दो बजे से बिजली दूसरे दिन करीब 14 घंटे तक बंद रही। इससे लोगों को काफी दिक्कत झेलनी पड़ीं। इसमें पानी के लिए तरसे लोगों ने प्रदर्शन भी किया।

    बिजली नहीं होने से परेशान रहे उपभोक्ता, गांव में किया बिजली को लेकर प्रदर्शन


    रसमई फीडर से सोमवार की रात दस बजे के आसपास फीडर से सप्लाई बंद हो गई। फाल्ट की सूचना मिलने के बाद भी बिजलीकर्मी समय से नहीं पहुंचे। इसके बाद कजरौठी, ऊंचागांव, रमचेला, भूतिया, पल्हावत, पोदा सहित 12 से अधिक गांव पूरी रात अंधेरे में रहे। ग्रामीणों ने बताया कि अचानक बिजली गुल होने से घरों में चलने वाले समस्त उपकरण बंद हो गए और छोटे बच्चों एवं बुजुर्गों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसे लेकर ग्रामीणों ने गांव में प्रदर्शन किया।

    14 घंटे बाद ठीक हुई बिजली, लोगों ने लगाया लापरवाही का आरोप

     

    मंगलवार की सुबह बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त केबल की मरम्मत शुरू की। दोपहर में करीब साढ़े 12 घंटे बाद बिजली शुरू की गई। करीब 14 घंटे तक बिजली नहीं मिलने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लक्ष्मी देवी ने बताया कि घर का पूरा काम छोड़कर दूरदराज से पानी लाना पड़ रहा था। विभागीय कर्मियों की लापरवाही के चलते उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

    अवर अभियंता सौरभ शर्मा ने बताया कि मुख्य केवल में फाल्ट हो जाने के कारण विद्युत आपूर्ति भंग हुई थी। रात में तकनीकी टीम उपलब्ध न होने के कारण तत्काल मरम्मत संभव नहीं थी। सुबह होते ही केबल बदली गई और आपूर्ति बहाल कर दी गई है।