हाथरस के बसपा नेता अविन शर्मा को मिली जान से मारने की धमकी, आरोपित ने राजेश टोंटा गैंग का सदस्य बताया
हाथरस में बसपा नेता डॉ. अविन शर्मा को जान से मारने की धमकी मिली है। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि राघवेंद्र चौधरी नामक व्यक्ति ने उन्हें धमकी दी जो खुद को राजेश टोंटा गैंग का सदस्य बता रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, हाथरस। बसपा के वरिष्ठ नेता डॉ. अविन शर्मा को को जान से मारने की धमकी दी गई है। अविन शर्मा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि राघवेंद्र चौधरी नामक व्यक्ति ने उसे जान से मारने की धमकी दी है। धमकी देने वाले व्यक्ति ने खुद को राजेश टोंटा गैंग का सदस्य बताया है।
रात में फोन कर दी जान से मारने की धमकी
अविन शर्मा ने बताया कि राघवेंद्र चौधरी ने उसे रात फोन किया और जान से मारने की धमकी दी। जब उसने फोन काट दिया तो आरोपित ने उसे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजे, जिसमें भी जान से मारने की धमकी दी गई है।
शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपित की तलाश शुरू कर दी है। आरोपित राघवेंद्र चौधरी की पहचान नगला अलगर्जी निवासी के रूप में हुई है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।
एसपी चिरंजवी नाथ सिन्हा का कहना है कि बसपा नेता डॉ. अविन शर्मा की शिकायत पर पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर लिया है। पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है, जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
