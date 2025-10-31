हाथरस में अचानक टूटी पुलिया, लटक गया ट्रक, मची अफरा-तफरी

संवाद सूत्र सासनी। विजयगढ़ रोड़ स्थित बिर्रा के निकट नगला केहरिया गांव को जाने वाली पुलिया बुधवार की देर रात ओवरलोड ट्रक गुजरने से टूट गई। इस कारण बड़ा हादसा होने से बच गया। जिस पुलिया से ट्रक गुजरा वह पुलिया टूटने के कारण वहीं लटक गया।

इसे लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है और वह इसके लिए अधिकारियों को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पुलिया टूटने से कई ग्रामों का संपर्क टूट गया और आवाजाही पूरी से तरह से थम गई है।



सासनी- विजयगढ़ रोड़ स्थित गांव बिर्रा के प्राथमिक विद्यालय के बराबर से नगला केहरिया सहित अन्य गांवों को जाने के लिए संपर्क मार्ग है। जो आधा दर्जन से गांवों के लोगों का अवागमन के लिए शार्ट रोड है। इस गांव से तिलौठी, भोजगढ़ी, लुटसान, खेड़िया, सिताहरी, हड़ोली सहित आधा दर्जन गांवों को आपस में जोड़ती है।

इस गांव के ग्रामीण आते-जाते हैं। यह रजवाहा मडराक से तिलौठी गांव के पास रजबहा निकला है। लोगों को आने-जाने के लिए पुलिया का निर्माण कराया था। पुलिया काफी दिनों से जर्जर थी। इसकी शिकायत अधिकारियों से की गई, मगर अधिकारियों से इसे गंभीरता से नहीं लिया। अगर शिकायत को गंभीरता से लिया गया होता तो हादसा टल सकता था। बुधवार की रात आलू से लदा ओवरलोट ट्रक पुलिया से निकल रहा था। पुलिया के ऊपर से गुजरते समय पुलिया टूट गई।