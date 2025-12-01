डीएम अतुल वत्स के आदेश से मची कलेक्ट्रेट के बाबुओं में खलबली, खंगाला जा रहा कार्यकाल
हाथरस कलेक्ट्रेट में एक ही डेस्क पर जमे क्लर्कों का तबादला होगा। जिलाधिकारी के आदेश पर यह कार्रवाई की जा रही है। शस्त्र लाइसेंस क्लर्क पर रिश्वत के आरोप के बाद यह फैसला लिया गया। तीन साल से जमे क्लर्कों की सूची तैयार की जा रही है। कर्मचारी महासंघ के नेता डीएम से मिले, पर डीएम सुनने के मूड में नहीं थे।
जागरण संवाददाता, हाथरस। कलेक्ट्रेट में शस्त्र लाइसेंस बाबू पर लगे घूस के आरोप के बाद अब कलेक्ट्रेट के बाबुओं के पटल बदले जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। डीएम के निर्देश पर एक ही पटल पर जमे बाबुओ के बारे में जानकारी मांगी गई है।
डीएम के निर्देश पर कलेक्ट्रेट के बाबुओं का खंगाला जा रहा है कार्यकाल
बता दें कि कलेक्ट्रेट हो या विकास भवन। कई-कई साल से सरकारी कार्यालयों में तीन साल से अधिक समय से बाबू कुंडली मारे बैठे हैं। कुछ बाबू इनमें ऐसे हैं जो कुछ महीने तहसीलों में काटकर फिर कलक्ट्रेट में मलाईदार सीटों पर आ गए हैं। मगर ऐसे बाबुओं का पटल परिवर्तन या तबादला होना तय है। पटल बदलने की जानकारी के बाद बाबुओं में खलबली मची है, वे अफसरों के चक्कर लगा रहे हैं ताकि मलाईदार सीट को बचा सकें। चर्चा है कि पटल अधिक और बाबू कम हैं, इसलिए प्रशासन के सामने किसको कहां पटल देने को लेकर प्रशासनिक अफसरों के बीच रविवार की रात मंथन किया गया।
तीन साल से जमे बाबू परिवर्तित किए जाएंगे
शासन के मुख्य सचिव ने आदेश दिया था कि तीन साल से जमे बाबुओं के पटल परिवर्तन किये जाएं। इसमें लापरवाही बरतने वाले विभागाध्यक्ष पर कार्यवाही की जाएगी। बता दें कि विकास भवन और कलेक्ट्रेट के अलावा ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम पंचायत अधिकारी व लेखपाल, स्वास्थ्य विभाग और बिजली विभाग, रोडवेज और आरटीओ, ग्रामीण विकास अभिकरण व कृषि विभाग, पीडब्लूडी में बाबू एक ही सीट पर कई कई साल से जमे हैं। ऐसे बाबुओं की अब सूची तैयार की जा रही है ताकि उनका पटल परिवर्तन के अलावा स्थानांतरण किया जा सके।
डीएम ने मिलने पहुंचे कर्मचारी नेता
बाबू पर लगे रिश्वत के अारोप की जांच सोमवार से शुरू हो जाएगी। मगर जानकारी मिली है कि रविवार की रात कर्मचारी महासंघ के नेता डीएम अतुल वत्स से मिलने पहुंचे और फिर से आरोपित कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राजकुमार व्यास ने अपना पक्ष रखा। मगर फिलहाल डीएम कुछ भी सुनने के मूड में नहीं हैं।
