महंगाई में सस्ती चांदी कैसे खरीदें? यूपी के इस जिले में खूब भा रही हैं सिल्वर की मूर्तियां, सिक्कों की ये है कीमत

जागरण संवाददाता, हाथरस। धनतेरस पर चमकने के लिए बाजार तैयार है। इस दिन चांदी, सोने की खरीद शुभ मानी जाती है। चांदी ने तो सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बेतहासा महंगाई ने लोगों का बजट बिगाड़ दिया है। इससे निपटने के लिए बाजार में कम बजन के आइटम आए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

10 ग्राम की चांदी की आकर्षक मूर्तियां लोगों को इस बार लुभाएंगी। यह मूर्तियां देखने में बड़ी सुंदर लग रही हैं। इनकी बनावट मनभावन है। कई ब्रांडेड कंपनियां ऐसी मूर्तियां बना रही हैं। 99 प्रतिशत चांदी से निर्मित यह मूर्तियां बजट में भी मिल रही हैं। कोयंबटूर, मुंबई में निर्मित यह मूर्तियां सराफा बाजार में खूब पसंद की जा रही हैं।

काेयंबटूर और मुंबई में निर्मित लुभावनी मूर्तियां मन काे भा रहीं

सोने और चांदी के दाम आसमान पर हैं। सोमवार को चांदी 1 लाख 79 हजार का आंकड़ा पार कर गई। वहीं सोना 1 लाख 29 हजार के करीब है। दोनों ही धातुओं पर महंगाई ने परिवारों का बजट बिगाड़ दिया है। धनतेरस पर सोना अौर चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। इसके लिए लोग बन बनाए बैठे हैं। प्रतिदिन डेढ़ से दा हजार रुपये की बढोत्तरी से बजट बनाने में परेशानी हो रही है। ऐसे में बाजार में विकल्प के रूप में हल्के आइटम लाए गए हैं।

काेयंबटूटर में बनी चांदी की मूर्तियों देखने में बहुत भारी लगती हैं, लेकिन इनका वजन महज 10-12 ग्राम से शुरू है। कीमत के हिसाब से अधिक वजन की मूर्ति भी खरीदार ले सकते हैं। मूर्तियों की बनावट इतनी आकर्षक है कि उनसे निगाह ही नहीं उठती। इसके अलावा मुंबई में निर्मित हालो मूर्तियां भी बाजार में आई हैं। यह भी आकर्षक हैं। लेकिन इनका वजन काेयंबटूर में निर्मित मूर्तियों की अपेक्षा थोड़ा अधिक है।



गत वर्ष से 800 रुपये महंगा हुआ सिक्का धनतेरस पर चांदी के सिक्का, डालर खरीदाना शुभ माना जाता है। लेकिन इस बार सिक्का जेब ढीली करने वाला है। गत वर्ष धनतेसर पर 10 ग्राम चांदी के सिक्के की कीमत 1050 रुपये थी जो कि अब बढ़कर 1850 रुपये पहुंच गई है। डालर भी लगभग इसी दाम में है। इसके अलावा चांदी के बर्तन, पायल, टटरी, घंटी और तमाम आइटम बाजार में मिल रहे हैं।



आठ महीने में 90 हजार चढ़े चांदी के दाम जनवरी से अक्टूबर तक चांदी की कीमतों में तकरीबन 90 हजार रुपये की वृद्धि हुई है। वहीं सोना भी करीब 50 हजार रुपये महंगा हुआ है। निवेशकों की मानें इंपोर्ट बंद होने से धातुओं के दाम बढ़ रहे हैं। धनतेसर पर इस बार रिकॉर्ड टूटने के आसार हैं।









इस वर्ष सोने-चांदी में बढ़ोत्तरी तारीख, सोना (प्रति 10 ग्राम) , चांदी(प्रतिकलो) एक जनवरी, 78800, 88750

एक फरवरी, 84250, 94400

एक मार्च, 87300, 96300

एक अप्रैल, 93300, 102500

एक मई, 96250, 99300

एक जून, 97500, 99700

एक जुलाई, 98200, 108000

एक अगस्त, 98800, 112800

एक सितंबर, 107000, 126400

छह अक्टूबर- 123500, 154500

13 अक्टूबर- 128900, 179400