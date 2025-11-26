रात में वेल्डिंग से बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम उखाड़ने की कोशिश, सुबह कर्मचारियों ने देखी हालत तो उड़ गए होश

जागरण संवाददाता, हाथरस। सिकंदराराऊ के हाथरस रोड स्थित बैंक ऑफ इंडिया के बाहर लगे एटीएम को उखाड़ने की तीन लोगों ने कोशिश की, लेकिन वे नाकामयाब रहे। सुबह जब बैंक कर्मियों ने एटीएम को जर्जर अवस्था में देखा, तो उनके होश उड़ गए और कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई।

