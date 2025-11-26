Language
    रात में वेल्डिंग से बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम उखाड़ने की कोशिश, सुबह कर्मचारियों ने देखी हालत तो उड़ गए होश

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 12:47 PM (IST)

    हाथरस के सिकंदराराऊ में बैंक ऑफ़ इंडिया के एटीएम को तीन लोगों ने उखाड़ने की नाकाम कोशिश की। सुबह बैंक कर्मचारियों ने एटीएम को क्षतिग्रस्त पाया और पुलिस को सूचना दी। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी वेल्डिंग मशीन से एटीएम को तोड़ने का प्रयास करते दिखे। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है।

    सिकंदराराऊ में एटीएम लूट का प्रयास विफल, पुलिस जांच जारी।

    जागरण संवाददाता, हाथरस। सिकंदराराऊ के हाथरस रोड स्थित बैंक ऑफ इंडिया के बाहर लगे एटीएम को उखाड़ने की तीन लोगों ने कोशिश की, लेकिन वे नाकामयाब रहे। सुबह जब बैंक कर्मियों ने एटीएम को जर्जर अवस्था में देखा, तो उनके होश उड़ गए और कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई।

    सिकंदराराऊ में बैंक आफ़ इंडिया के एटीएम को उखाड़ने की कोशिश

    तीन बाइक सवार युवक रात्रि में आए और एटीएम को उखाड़ने की कोशिश की। वे नौ मिनट तक बेल्डिंग मशीन से एटीएम को उखाड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन नाकामयाब रहे। सुबह 10 बजे बैंक कर्मियों ने एटीएम को जर्जर अवस्था में देखा और पुलिस को सूचना दी।

    मौके पर पहुंचे सीओ

    सीओ जेएन अस्थाना मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी कैमरे खंगाले। सीसीटीवी फुटेज में तीनों युवक एटीएम को उखाड़ने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपितों की तलाश में जुटी है।