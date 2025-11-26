रात में वेल्डिंग से बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम उखाड़ने की कोशिश, सुबह कर्मचारियों ने देखी हालत तो उड़ गए होश
हाथरस के सिकंदराराऊ में बैंक ऑफ़ इंडिया के एटीएम को तीन लोगों ने उखाड़ने की नाकाम कोशिश की। सुबह बैंक कर्मचारियों ने एटीएम को क्षतिग्रस्त पाया और पुलिस को सूचना दी। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी वेल्डिंग मशीन से एटीएम को तोड़ने का प्रयास करते दिखे। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता, हाथरस। सिकंदराराऊ के हाथरस रोड स्थित बैंक ऑफ इंडिया के बाहर लगे एटीएम को उखाड़ने की तीन लोगों ने कोशिश की, लेकिन वे नाकामयाब रहे। सुबह जब बैंक कर्मियों ने एटीएम को जर्जर अवस्था में देखा, तो उनके होश उड़ गए और कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई।
सिकंदराराऊ में बैंक आफ़ इंडिया के एटीएम को उखाड़ने की कोशिश
तीन बाइक सवार युवक रात्रि में आए और एटीएम को उखाड़ने की कोशिश की। वे नौ मिनट तक बेल्डिंग मशीन से एटीएम को उखाड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन नाकामयाब रहे। सुबह 10 बजे बैंक कर्मियों ने एटीएम को जर्जर अवस्था में देखा और पुलिस को सूचना दी।
मौके पर पहुंचे सीओ
सीओ जेएन अस्थाना मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी कैमरे खंगाले। सीसीटीवी फुटेज में तीनों युवक एटीएम को उखाड़ने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपितों की तलाश में जुटी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।