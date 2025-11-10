हाथरस में नए एएसपी: पौने तीन साल जिले में रहे अशोक कुमार, बहराइच हुआ ट्रांसफर
हाथरस के अपर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार का तबादला हो गया है। उन्हें बहराइच में अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) बनाया गया है। वहीं, बहराइच के अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) रामानंद प्रसाद कुशवाहा अब हाथरस में अपर पुलिस अधीक्षक का पद संभालेंगे। अशोक कुमार ने फरवरी 2023 में हाथरस में कार्यभार संभाला था।
ट्रैफिक नियमों की दी जानकारी
हाथरस। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में यातायात पुलिस ने तालाब चौराहा पर नुक्कड सभा, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में टैक्सी, टैम्पो, ई-रिक्शा चालकों और आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। प्रभारी निरीक्षक यातायात सुभाष यादव ने बताया कि यातायात नियमों का पालन करने से सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी और लोग सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने हेलमेट, सीटबेल्ट, स्पीड लिमिट, और मोबाइल फोन का उपयोग न करने जैसे महत्वपूर्ण यातायात नियमों की जानकारी दी। इस अवसर पर यातायात जागरूकता पोस्टकार्ड वितरित किए और लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया।
