हाथरस की एंटी रोमियो टीम ने मुठभेड़ में छेड़छाड़ के आरोपी को पकड़ा, पैर में लगी गोली

Updated: Sun, 28 Sep 2025 07:48 PM (IST)
हाथरस के सादाबाद में पुलिस और एंटी रोमियो टीम ने मुठभेड़ के बाद छेड़छाड़ के आरोपी रिजवान को गिरफ्तार किया। आरोपी के पैर में गोली लगी है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने उसके पास से हथियार भी बरामद किए हैं। महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि रिजवान ने उसकी बेटी से छेड़छाड़ की थी।
जागरण संवाददाता, हाथरस। सादाबाद पुलिस और मिशन शक्ति एंटी रोमियो टीम ने किशोरी से छेड़छाड़ करने वाले आरोपित को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। पैर में गोली लगने से घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
सादाबाद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 27 सितंबर को सूचना दी थी कि 26 सितंबर की शाम वह अपनी बेटी के साथ घर जा रही थी, तभी रास्ते में रिजवान निवासी गांव बढार ने उनकी बेटी का हाथ पकड़कर छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने पर गाली-गलौज की।
शोर मचाने पर आरोपित जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। पुलिस ने शिकायत पर अभियोग पंजीकृत कर लिया। आरोपित की जल्द गिरफ्तारी के लिए एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने सादाबाद पुलिस को निर्देश दिए।
शनिवार को थाना सादाबाद पुलिस टीम को गश्त के दौरान सूचना मिली कि सादाबाद के मुरसान रोड से धनौली मोड़ पर आरोपित खड़ा है। सादाबाद पुलिस व मिशन शक्ति एंटी रोमियो टीम ने धनौली मोड़ पर आरोपित को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन आरोपित ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी।
इस दौरान पुलिस टीमों ने घेराबंदी कर आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की जिसमें रिजवान गोली लगने से घायल हो गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में थानाध्यक्ष योगेश सिंह, एंटी रोमियो टीम में शामिल महिला कांस्टेबल कामिनी और नेहा शामिल हैं।
किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपित को सादाबाद और एंटी रोमियो टीम ने गिरफ्तार किया है। पैर में गोली लगने से आरोपित घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।
-अशोक कुमार, एएसपी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।