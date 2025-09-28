हाथरस की एंटी रोमियो टीम ने मुठभेड़ में छेड़छाड़ के आरोपी को पकड़ा, पैर में लगी गोली

हाथरस के सादाबाद में पुलिस और एंटी रोमियो टीम ने मुठभेड़ के बाद छेड़छाड़ के आरोपी रिजवान को गिरफ्तार किया। आरोपी के पैर में गोली लगी है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने उसके पास से हथियार भी बरामद किए हैं। महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि रिजवान ने उसकी बेटी से छेड़छाड़ की थी।

जागरण संवाददाता, हाथरस। सादाबाद पुलिस और मिशन शक्ति एंटी रोमियो टीम ने किशोरी से छेड़छाड़ करने वाले आरोपित को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। पैर में गोली लगने से घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं।

सादाबाद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 27 सितंबर को सूचना दी थी कि 26 सितंबर की शाम वह अपनी बेटी के साथ घर जा रही थी, तभी रास्ते में रिजवान निवासी गांव बढार ने उनकी बेटी का हाथ पकड़कर छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने पर गाली-गलौज की।

शोर मचाने पर आरोपित जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। पुलिस ने शिकायत पर अभियोग पंजीकृत कर लिया। आरोपित की जल्द गिरफ्तारी के लिए एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने सादाबाद पुलिस को निर्देश दिए। शनिवार को थाना सादाबाद पुलिस टीम को गश्त के दौरान सूचना मिली कि सादाबाद के मुरसान रोड से धनौली मोड़ पर आरोपित खड़ा है। सादाबाद पुलिस व मिशन शक्ति एंटी रोमियो टीम ने धनौली मोड़ पर आरोपित को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन आरोपित ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी।