Anganwadi Recruitment: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बनने सुनहरा मौका, इस जिले में होगी बंपर भर्तियां
हाथरस जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के पदों पर फिर से भर्ती होने जा रही है। सहायिकाओं के 680 और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 214 पद भरे जाएंगे। इससे पहले छह महीने पहले भी 172 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती हुई थी। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि जल्द ही आवेदन पत्र भरने की तारीख घोषित की जाएगी।
जागरण संवाददाता, हाथरस। जिले में इस साल फिर दूसरी बार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की भर्ती करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। सहायिकाओं के 680 और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं 214 रिक्त पद भरे जाएंगे।
बता दें कि अब से छह महीने पहले भी जिले में 172 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों पर भर्ती की जा चुकी है। इन पदों के लिए आवेदक विभाग की वेबसाइट पर आवेदन मांगे गए थे। जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के अभी और पद भरे जाने हैं ताकि खाली पदों पर भर्ती का काम पूरा हो सके।
सहायिकाओं के 680 और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं 214 रिक्त पद भरेंगे
जिले में लंबे समय से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों पर भर्ती प्रकिया का आवेदक इंतजार कर रहे थे। इन पदों पर शासन की ओर से भर्ती प्रकिया शुरू कर दी गई है। पिछली बार बाल विकास परियोजना मुरसान के लिए 24 पद, हाथरस ग्रामीण के लिए 36, शहर के लिए 17, सादाबाद के लिए 21, हसायन में 19, सहपऊ में छह, सिकंदराराऊ में 21, सासनी में 28 पदों को पहले ही भरा जा चुका है। अब सहायिकाओं के 680 और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं 214 रिक्त पद भरे जाएंगे।
इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी धीरेंद्र उपाध्याय ने बताया कि भर्ती को लेकर जल्द ही आवेदन पत्र भरने की तारीख के बारे में अवगत करा दिया जाएगा।
