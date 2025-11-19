भाजपा गठबंधन ने कैसे जीता बिहार चुनाव? यूपी सरकार की मंत्री ने दी जानकारी, कहा-इलेक्शन कमीशन पर लगे सारे आरोप झूठे

जागरण संवाददाता, हाथरस। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला प्रशासनिक समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रभारी मंत्री, एवं सरकार में महिला कल्याण, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अधूरी परियोजनाओं को प्राथमिकता के साथ तत्काल पूरा कराया जाए ताकि जनता को सहूलियत मिल सके।

मीडिया से बात करते हुए प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि चुनाव आयोग पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। कल्याणकारी योजनाओं के कारण बिहार में जीत मिली है। मौर्य पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में मंगलवार की दोपहर में मीडिया से बातचीत कर रहीं थीं।



मंगलवार को जिले की प्रभारी मंत्री और पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हाथरस पहुंचीं। उन्होंने सादाबाद में सरदार पटेल जयंती पखवाड़े के अवसर पर आयोजित 'एकता यात्रा' में भाग लिया। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में जनप्रतिनिधियों, भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की।

मीडिया के सवाल के जवाब में प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीबों, दलितों, पिछड़ों और आम जनता के लिए चलाई गई जनकल्याणकारी योजनाओं के कारण ही बिहार की जनता ने भाजपा गठबंधन को जीत दिलाई है। मंत्री ने विपक्ष द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों गलत बताया। एक सवाल के जवाब में मंत्री मौर्य ने दिल्ली में हुए ब्लास्ट को बेहद चिंताजनक और संवेदनशील मुद्दा बताया। उन्होंने एसआईआर को लेकर कहा कि यह बिल्कुल ठीक हो रहा है और घुसपैठियों को निकालने के लिए यह आवश्यक है।



कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्याें की जानकारी ली





बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री ने जनपद के शीर्ष प्राथमिकता में शामिल सात परियोजनाओं के प्रगति के बारे में जानकारी की। जिस पर जिलाधिकारी अतुल वत्स ने सिकंदराराऊ में बस स्टैंड के निर्माण को भूमि के चिन्हीकरण, मेडिकल कालेज निर्माण, सासनी नानऊ मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य, ऑडीटोरियम, स्टेडियम के उच्चीकरण, स्ट्रीट फूड जोन विकसित किये जाने तथा पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही एवं कराए जा रहे कार्यों के प्रगति के संबंध में बिंदुवार जानकारी दी।

एसपी ने दी बैठक में जानकारी

बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक चिरंजीवनाथ सिन्हा ने बताया कि मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत महिलाओं को जागरूक किए जाने हेतु कार्यक्रमों एवं रैली का आयोजन किया जा रहा है। प्रभारी मंत्री ने मिशन 5.0 के अंतर्गत बालिकाओं छात्राओं को जागरुक किए जाने को स्कूलों में जागरूकता संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन कराए जाने एवं आत्मरक्षा के संबंध में प्रशिक्षण दिए जाने के निर्देश दिए।





टीबी मरीजों को गोद लें जनप्रतिनिधि मुख्य विकास अधिकारी पीएन दीक्षित ने बताया कि जनपद में 3,95162 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई है। इस पर प्रभारी मंत्री ने जनप्रतिनिधिगणों से पांच-पांच टीबी मरीजों को गोद लेने का आह्वान किया। इस मौके पर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका रोहित सिंह ने बताया कि स्ट्रीट फूड जोन के निर्माण को कमेटी का गठन कर लिया गया है। तत्काल कार्य प्रारंभ करते हुए 31 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। शहर में पार्किंग व्यवस्था को सुनिश्चित किए जाने को कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।