हाथरस: फर्नेस फैक्ट्रियों पर 38 घंटे की छापेमारी, बड़ी कर चोरी के खुलासा की उम्मीद?
लखनऊ की वाणिज्यिक खुफिया टीम ने हाथरस के हसायन और सासनी की फर्नेस फैक्ट्रियों पर 38 घंटे तक गहन जांच की। टीम ने कंप्यूटर कक्ष और रिकॉर्ड रूम को खंगाला और कर्मचारियों के फोन जब्त किए। करोड़ों की कर चोरी की आशंका जताई जा रही है। जांच के बाद टीम कई दस्तावेज लेकर रवाना हो गई, जिससे कारोबारियों में नाराजगी है।
जागरण संवाददाता, हाथरस। हसायन और सासनी की फर्नेस फैक्ट्रियों पर लखनऊ की वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय की टीम लगातार 38 घंटे तक जांच-पड़ताल के बाद बुधवार को आधी रात के बाद वापस चलीं गई, साथ में ढेरों दस्तावेज भी साथ ले गई। संभावना करोड़ों रुपये की कर चोरी होने की जताई जा रही है। सब कुछ जांच के बाद स्पष्ट हो सकेगा।
लगाातार 38 घंटे तक फर्नेस फैक्ट्रियों में चली गहन जांच, टीम लौटी
बीते मंगलवार की दोपहर करीब एक बजे टीमों ने छापेमारी हसायन के रति के नगला स्थित श्री महाकाल कान्कास्ट प्राइवेट लिमिटेड, सासनी में इगलास रोड स्थित फर्म सीक्वेंस फेरो प्राइवेट लिमिटेड फर्म पर की थी। हसायन वाली श्री महाकाल फर्म अलीगढ़ के कारोबारी चंद्रशेखर गोयल की है। वहीं सासनी की सीक्वेंस फेरो फर्म चंद्रशेखर गोयल के साथ अजय वार्ष्णेय भी पार्टनर हैं।
मंगलवार को पहुंची थी 20 गाड़ियां
मंगलवार दोपहर को दोनों फैक्ट्रियों पर करीब 20 गाड़ियों में अधिकारी पहुंचे थे। अधिकारियों ने छापेमारी के दौरान कंप्यूटर कक्ष, रिकार्ड रूम को देखा है। अधिकारियों ने दोनों फर्माें में दाखिल होने के बाद किसी को बाहर नहीं निकलने दिया। गेट बंद कर पूरी कार्रवाई जांच की गई। कर्मचारियों के मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए ताकि वह अंदर की गतिविधियों की सूचना दूसरे कारोबारियों को न दे सकें।
पूरी कार्रवाई को टीमों ने गोपनीय रखा
पूरी कार्रवाई को टीमों ने गोपनीय रखा है। मीडिया तक बातचीत नहीं की है। अभी तक किसी को फैक्ट्रियां में प्रवेश न करने पर कारोबारियों में नाराजगी जताई थी। टीमों ने तमाम दस्तावेजों को साथ ले जाने के लिए अपने कब्जे में ले लिया है ताकि कर चोरी की संभावनाओं के बारे में गहनता से अध्ययन किया जा सके। हसायन और सासनी की फर्नेस फैक्ट्रियों से जांच करके बुधवार को आधी रात के बाद दोनों टीम चली गईं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।