अचानक जान बचाकर इधर-उधर भागने लगे सिपाही, ट्रैफिक पुलिस दफ्तर में घुसा पांच फीट लंबा सांप
हाथरस के ट्रैफिक पुलिस कार्यालय में एक पांच फीट लंबा सांप घुस गया, जिससे कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई। पुरानी बिल्डिंग होने के कारण सांप झाड़ियों से निकलकर कार्यालय में प्रवेश कर गया था। वन विभाग को सूचना देने से पहले ही एक सपेरे ने मौके पर पहुंचकर सांप को रेस्क्यू किया और जंगल में छोड़ दिया, जिससे कर्मचारियों ने राहत की सांस ली।
जागरण संवाददाता, हाथरस। ट्रैफिक पुलिस कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया, जब अचानक एक सांप कार्यालय में घुस आया। सांप को देखकर कर्मियों में हड़कंप मच गया। सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। घटना हाथरस गेट क्षेत्र स्थित पुराने एसपी कार्यालय की है, जहां अब ट्रैफिक पुलिस का कार्यालय संचालित हो रहा है। पुरानी बिल्डिंग होने के कारण आसपास काफी झाड़ियां खड़ी हैं। माना जा रहा है कि सांप वहीं से निकलकर ट्रैफिक पुलिस कार्यालय में घुस गया।
ट्रैफिक पुलिस कार्यालय में घुसा पांच फीट लंबा सांप, सपेरे ने किया रेस्क्यू
सांप को कार्यालय में देख वहां मौजूद ट्रैफिक पुलिस कर्मी अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। शोर शराबा सुनकर लोगों की भीड़ कार्यालय के बाहर लग गई। स्थानीय लोगों और ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने सांप को भगाने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग की टीम के आने से पहले ही एक सपेरे ने सांप का रेस्क्यू कर पकड़ लिया।
ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने ली राहत की सांस
सपेरा करीब पांच फीट लंबे सांप को पकड़कर अपने साथ ले गया और जंगल में छोड़ दिया। सांप के पकड़कर ले जाने के बाद ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने राहत की सांस ली। इस दौरान कार्यालय को बंद कर दिया गया था। सांप के पकड़े जाने के बाद ही कर्मियों ने अपना काम शुरू किया। गनीमत रही कि सांप जहरीला नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था।
