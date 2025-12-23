Language
    Hathras Fire News: झोपड़ी में आग लगने से बुजुर्ग की मृत्यु, 10 मवेशी भी जले

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 03:04 PM (IST)

    हाथरस में एक झोपड़ी में आग लगने से 70 वर्षीय बुजुर्ग की मृत्यु हो गई। इस घटना में 10 मवेशी भी जल गए। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेक ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, हाथरस। सादाबाद तहसील के बिसावर गांव में सोमवार की रात झोपड़ी में आग लगने से 70 वर्षीय बुजुर्ग बनी सिंह की जलकर मृत्यु हो गई। इस हादसे में झोपड़ी में बंधी 10 बकरियां भी जलकर राख हो गईं। आग लगने की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी। ग्रामीणों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद पीआरवी और बिसावर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची।

    चूल्हे पर आग जलाकर ताप रहे थे, तभी झपकी लगी

    पुलिस को स्थानीय लोगों ने बताया कि बनी सिंह झोपड़ी में चूल्हे पर आग जलाकर ताप रहे थे और इसी दौरान उन्हें नींद आ गई। माना जा रहा है कि अज्ञात कारणों से इसी आग से झोपड़ी में आग लग गई। बनी सिंह घर पर अकेले रहते थे। उनका बेटा श्रीकृष्ण हाथरस के बिसाना थाना चंदपा में रहता है, जबकि उनके भाई सुंदर बिसावर के चावड़ मोहल्ले में रहते हैं।

    पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

    पुलिस ने मृतक बनी सिंह के शव को मोर्चरी के लिए भेज दिया है। ग्रामीणों के अनुसार, मृतक बन्नी सिंह यहां झोंपड़ी डाल के रहते थे और उनकी बकरी थी। यह रात को दो बजे की घटना है, मोहल्ले वालों ने प्रयास किया आग बुझाने का लेकिन कोई बचा नहीं पाया।

    प्रशासन को रात में ही सूचना दे दी गई थी, लेकिन एसडीएम और डीएम का कॉल नहीं उठा। ग्रामीणों के मुताबिक, घटनास्थल पर कोई भी उच्चाधिकारी नहीं आया, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश दिखाई दिया।