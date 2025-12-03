Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सावधान! उप निवंधक कार्यालय के आसापास घूम रहे शातिर? हाथरस में कार का शीशा तोड़कर 3.16 लाख रुपये चोरी

    By Sachin Singh Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 10:17 AM (IST)

    हाथरस तहसील परिसर में एसडीएम कार्यालय के पीछे एक कालोनाइजर की कार का शीशा तोड़कर 3.16 लाख रुपये की चोरी हो गई। जगदीश प्रसाद नामक पीड़ित अपने साथियों क ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    कार का शीशा तोड़कर निकाले रुपये। जागरण

    संवाद सहयोगी, जागरण. हाथरस। जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। दिनदहाड़े वारदात से वह डर नहीं रहे हैं। मंगलवार को तहसील में भीड़ के बीच परिसर में खड़ी एक कार का शीशा तोड़कर 3.16 लाख की नकदी चोरी कर ली। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह वारदात एसडीएम कार्यालय के पीछे की। यहां से चंद दूरी पर कई अधिकारियों के आवास हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बदमाश बेखौफ होकर शीशा तोड़कर रुपये लेकर फरार हो गए। मौके पर पहुंची इलाका पुलिस ने छानबीन कर बादमाशों की तलाश के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। पीड़ित ने कार से चोरी हुए रुपये भरे बैग की कोतवाली हाथरस गेट में तहरीर दी है।

    तहसील में बैनामा कराने आए थे कॉलोनाइजर, एसडीएम कार्यालय के पीछे वारदात

    सादाबाद के गांव धनौली निवासी जगदीश प्रसाद मंगलवार दोपहर अपनी बलेनो कार से सदर तहसील आए थे। उनके बेटे पुलिसकर्मी हैं। जगदीश प्रसाद कॉलोनाइजर भी हैं। कार में उनके साथ पूर्व प्रधान सुरेश चंद्र और मुसीर निवासी शेरपुर भी थे। तीनों कालोनी में पार्टनर हैं। बिसाना जिंद पट्टी में 200 गज का प्लाट का उन्हें बैनामा करना था। बैनामे के बाद 3.16 लाख रुपये एक पालीथिन रखे। इसे कार की शीट के नीचे रखकर वह उप निबंधक कार्यालय में चले गए। इसी बीच बदमाशों ने चालक की दूसरी तरफ की खिड़की का शीशा तोड़ दिया और सीट के नीचे से पैसे निकालकर आराम से भाग गए।


    पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी कैमरे, नहीं लगा बदमाशों का सुराग

     

    जब यह लोग वापस कार पर लौटे तो शीशे को टूटा देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कार से पैसे गायब थे। उन्होंने हाथरसगेट पुलिस को सूचना दी। कोतवाली हाथरस गेट की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने तहसील परिसर में मौजूद सभी लोगों से पूछताछ भी की और संदिग्धों की तलाशी ली। पुलिस ने परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगागे ताकि बदमाशों की पहचान हो सके। फिलहाल बदमाशों का अभी कोई सुराग नहीं लग सका है।


    उप निवंधक कार्यालय के आसापास घूम रहे शातिर?

    जिस तरह यह घटना हुई है, उससे साफ है कि शातिरों ने उप निबंधक कार्यालय के आसपास ही जगदीश प्रसाद और उनके पार्टनरों को पैसे ले जाते हुए देख लिया था। पैसे कार में कहां रखे गए हैं। किस पालीथिन में है, यह सब जानकारी शातिरों को थी। इसी लिए मौका लगते ही उन्होंने चंद मिनटों में ही वारदात की और फरार हो गए। इस घटना के बाद बैनामा कराने आने वाले लोगों को बेहद सावधानी की जरूरत है।


    तहसील परिसर से कार में रखे बैग से रुपये चोरी होने की शिकायत आई है। जांच के बाद अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। आसपास के सीसीटीवी कैमरों को पुलिस ने खंगाला है। पुलिस टीम को बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए लगाया गया है। − योगेंद्र कृष्ण नारायण, सीओ सदर