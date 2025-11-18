मतदाता सूची में गड़बड़ी: यूपी के इस जिले में 1.42 लाख वोटर्स डुप्लीकेट, 786 बीएलओ सत्यापन में लगे

योगेश शर्मा, जागरण, हाथरस। भले ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अगले वर्ष हो मगर प्रशासन की ओर से चुनाव को लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। पिछले दिनों राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से एक लाख 42 हजार, 448 ऐसे डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची भेजी है जिनका सत्यापन शुरू कर दिया गया है। इसकी जिम्मेदारी जिले के 786 बीएलओ को दे दी गई है।

डुप्लीकेट मतदाताओं की सबसे बड़ी सूची सादाबाद की है जबकि सबसे छोटी सूची सहपऊ ब्लाक की है। सत्यापन के बाद सूची ब्लाक स्तर पर चस्पा की जाएगी। इसके बाद आपत्तियां मांगी जाएगी ताकि शुद्ध मतदाता सूची को जारी किया जा सके।

जनपद में डुप्लीकेट 1, 42 लाख मतदाताओं का सत्यापन कराने को निर्वाचन आयोग की सूची भेजी





पंचायत चुनाव के लिए तैयार कराई जा रही शुद्ध और सही-सही मतदाता सूची के लिए डी-डुप्लीकेट मतदाताओं का सत्यापन जिले के सभी ब्लाक क्षेत्रों में शुरू कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से हाथरस जनपद को एक लाख 42 हजार, 448 ऐसे डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची भेजी है। निर्देशों में कहा गया है कि डुप्लीकेट मतदाताओं के सत्यापन गांव गांव बीएलओ करें और सही नाम मिलने पर सूची में नाम शामिल रखे जाने और नाम न मिलने पर सूची से हटाए जाने को कहा गया है। आयोग की व्यवस्था पर प्रशासन ने बीएलओ के माध्यम से सत्यापन कराया जाएगा। निर्वाचन कार्यालय के अनुसार पूरे जनपद में 9.43 लाख मतदाता हैं।



