    मतदाता सूची में गड़बड़ी: यूपी के इस जिले में 1.42 लाख वोटर्स डुप्लीकेट, 786 बीएलओ सत्यापन में लगे

    By Yogesh Kumar Sharma Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 12:25 PM (IST)

    हाथरस में पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने 1.42 लाख डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची भेजी है, जिसका सत्यापन 786 बीएलओ कर रहे हैं। सादाबाद में सबसे अधिक डुप्लीकेट मतदाता हैं। सत्यापन के बाद सूची चस्पा की जाएगी और आपत्तियां मांगी जाएंगी, ताकि शुद्ध मतदाता सूची बन सके। अंतरिम सूची 7 दिसंबर को जारी होगी।

    सांकेतिक तस्वीर।

    योगेश शर्मा, जागरण, हाथरस। भले ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अगले वर्ष हो मगर प्रशासन की ओर से चुनाव को लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। पिछले दिनों राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से एक लाख 42 हजार, 448 ऐसे डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची भेजी है जिनका सत्यापन शुरू कर दिया गया है। इसकी जिम्मेदारी जिले के 786 बीएलओ को दे दी गई है।

    डुप्लीकेट मतदाताओं की सबसे बड़ी सूची सादाबाद की है जबकि सबसे छोटी सूची सहपऊ ब्लाक की है। सत्यापन के बाद सूची ब्लाक स्तर पर चस्पा की जाएगी। इसके बाद आपत्तियां मांगी जाएगी ताकि शुद्ध मतदाता सूची को जारी किया जा सके।

     

    जनपद में डुप्लीकेट 1, 42 लाख मतदाताओं का सत्यापन कराने को निर्वाचन आयोग की सूची भेजी



    पंचायत चुनाव के लिए तैयार कराई जा रही शुद्ध और सही-सही मतदाता सूची के लिए डी-डुप्लीकेट मतदाताओं का सत्यापन जिले के सभी ब्लाक क्षेत्रों में शुरू कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से हाथरस जनपद को एक लाख 42 हजार, 448 ऐसे डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची भेजी है। निर्देशों में कहा गया है कि डुप्लीकेट मतदाताओं के सत्यापन गांव गांव बीएलओ करें और सही नाम मिलने पर सूची में नाम शामिल रखे जाने और नाम न मिलने पर सूची से हटाए जाने को कहा गया है। आयोग की व्यवस्था पर प्रशासन ने बीएलओ के माध्यम से सत्यापन कराया जाएगा। निर्वाचन कार्यालय के अनुसार पूरे जनपद में 9.43 लाख मतदाता हैं।


    जानिए ब्लॉक वार डुप्लीकेट मतदाताओं की संख्या

    1. 15635--हाथरस
    2. 21720-मुरसान
    3. 26166-सादाबाद
    4. 12638- सहपऊ
    5. 19380-सिकंदराराऊ
    6. 19460-हसायन
    7. 25429-सासनी





    ये भी जानिए...



    • 775 मतदात केंद्र पूरे जनपद में
    • 01 मतदान केंद्र पर एक बीएलओ
    • 778 पूरे जनपद में बीएलओ
    • 07 दिसंबर को अंतरिम सूची जारी होगी
    • 07 ब्लॉक कार्यालय पर सूची चस्पा होगी




    त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची का सत्यापन के लिए एसडीएम और बीडीओ को निर्देशित किया गया है ताकि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन कराया जा सके। डॉ. बसंत अग्रवाल, एडीएम, उप जिला निर्वाचन अधिकारी।