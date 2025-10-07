बांधकर पिटाई की, कान काटकर चूना भरा और आंखों में डाल दी मिर्च; युवक को क्यों दी गई तालिबानी सजा?

हरदोई में मोबाइल चोरी के आरोप में एक युवक को तालिबानी सजा दी गई। उसे निर्वस्त्र कर पीटा गया कान काटे गए और आंखों में मिर्च डाली गई। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित ने एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई है।

जागरण संवाददाता, हरदोई। मोबाइल चोरी के आरोप में कुछ लोगों ने एक युवक को पकड़कर उसे तालिबानी सजा दी। पहले उसे निर्वस्त्र कर पीटा। इतने में भी जी नहीं भरा तो चाकू से उसका कान काट लिया और आंखों में मिर्च भी डाला।

इस पूरी करतूत का वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित भी कर दिया गया। रविवार को हुई इस घटना में पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर दो को गिरफ्तार भी कर लिया है। बिलग्राम के ग्राम सढ़ियापुर के अनुज शुक्ला ने बताया कि रविवार की रात वह खेत से घर लौट रहा था। रास्ते में गांव के शिवसागर, अनिल कुमार, रिंकू और संजय ने रोक लिया। अनिल और रिंकू के पास लाठियां थीं, जबकि शिवसागर के हाथ में चाकू था।

चारों ने मोबाइल चोरी का आरोप लगाकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। विरोध करने पर शिवसागर ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद आरोपितों ने मिलकर उसका जनेऊ तोड़ दिया और कपड़े फाड़कर निर्वस्त्र कर दिया।

फिर रस्सी से बांधकर पिटाई की और चाकू से कानों पर वार किए,जिससे कान कट गए। इतने में भी गुस्सा शांत नहीं हुआ तो आंख में मिर्च और कान में चूना भर दिया। पहले यह घटना किसी को पता नहीं चली, लेकिन सोमवार को इसका वीडियो प्रसारित होने लगा।