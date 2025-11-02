Language
    ननिहाल में फंदे से लटका मिला युवक का शव, भाई ने मामा पर लगाया हत्या का आरोप

    By Sandeep Kumar Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 05:32 PM (IST)

    हरदोई में एक युवक का शव उसके ननिहाल में फंदे से लटका हुआ मिला। मृतक के भाई ने अपने मामा पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि मौत का सही कारण स्पष्ट हो सके।

    ननिहाल में फंदे से लटका मिला युवक का शव।

    संवाद सूत्र, हरियावां। ननिहाल में रखकर मामा की देखभाल कर रहे युवक का शव रविवार की दोपहर बाग में फंदे से लटका मिला। भाई ने विवाद में मामा पर ही हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाया।

    पिहानी के ग्राम मवैया के रजनीश उर्फ झबुले हरियावां के ग्राम मोहनपुरवा में मामा जयचंद्र के पास रहते थे। मामा की पत्नी और बच्चों की मौत हो चुकी है। रजनीश मामा की देखरेख करते थे।

    रविवार की दोपहर रजनीश का शव ननिहाल में गांव के बाहर बाग में शव फंदे से लटकता मिला। सूचना पर स्वजन मौके पर आ गए। मृतक के भाई नीरज का कहना है कि घटना के दिन ही रजनीश घर से मामा के पास गए थे।

    इसके बाद मामा से रजनीश का विवाद हुआ। मामा ने बाइक की चाबी छीन ली। इसके बाद रजनीश घर से चले गए। रविवार की सुबह फंदे से लटके होने की जानकारी मिली। आरोप है कि मामा ने भाई की हत्या की है।

    वहीं, मामा का कहना है कि रजनीश नशे के आदी थे, उसके हिस्से का खेत मांगते थे। खेत देने से मना करने पर आत्महत्या कर ली। थाना प्रभारी वीर बहादुर सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्ट्या युवक ने आत्महत्या की है। जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।