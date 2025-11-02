ननिहाल में फंदे से लटका मिला युवक का शव, भाई ने मामा पर लगाया हत्या का आरोप

संवाद सूत्र, हरियावां। ननिहाल में रखकर मामा की देखभाल कर रहे युवक का शव रविवार की दोपहर बाग में फंदे से लटका मिला। भाई ने विवाद में मामा पर ही हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाया।

पिहानी के ग्राम मवैया के रजनीश उर्फ झबुले हरियावां के ग्राम मोहनपुरवा में मामा जयचंद्र के पास रहते थे। मामा की पत्नी और बच्चों की मौत हो चुकी है। रजनीश मामा की देखरेख करते थे।

रविवार की दोपहर रजनीश का शव ननिहाल में गांव के बाहर बाग में शव फंदे से लटकता मिला। सूचना पर स्वजन मौके पर आ गए। मृतक के भाई नीरज का कहना है कि घटना के दिन ही रजनीश घर से मामा के पास गए थे।