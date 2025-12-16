हरदोई में सड़क के किनारे मिला युवक का शव, पिता ने जताई हत्या की आशंका

संवादसूत्र, टड़ियावां। गोपामऊ मार्ग पर बाजारपुरवा के निकट सोमवार युवक का शव सड़क के किनारे पड़ा मिला। शरीर पर चोट के निशान थे। पिता ने हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका व्यक्त की है। वहीं पुलिस हादसे में मौत होना मानकर जांच कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

टड़ियावां के ग्राम मुरादनगर के राजीव खेती करते थे। सोमवार की रात राजीव का शव गोपामऊ मार्ग पर बाजारपुरवा के निकट सड़क के किनारे पड़ा मिला। राहगीरों की सूचना पुलिस मौके पर पहुंंची। युवक के शरीर पर चोटों के निशान थे। खून बह रहा था।

पुलिस को तलाशी के दौरान पास से ऐसा कुछ नहीं मिला, जिससे पहचान हो सकती। मंगलवार की सुबह थाने पहुंचे स्वजन ने शव की फोटो देखकर पहचान की। मृतक के पिता बहादुर ने बताया कि दो व्यक्ति रविवार को उसके बेटे को घर से बुलाकर ले गए थे। इसके बाद से बेटा घर नहीं आया था। आशंका है कि उन्हीं लोगों ने बेटे की हत्या कर शव सड़क के किनारे फेंक दिया।