पति ने दूसरी शादी की... आहत होकर पत्नी ने कर ली आत्महत्या, मायके में लगाई फांसी

जागरण संवाददाता, हरदोई। शादी के कुछ दिन बाद ससुरालीजन ने विवाद होने के चलते मायके में रही विवाहिता का शव फंदे से लटकता मिला। पिता ने पति की दूसरी शादी से परेशान होकर आत्महत्या करने की बात कही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मल्लावां के ग्राम शाहपुर गंगा के अजय पाल ने बताया कि उसने बेटी अंशू की शादी छह वर्ष पहले बिलग्राम के ग्राम जफरपुर के प्रमोद कुमार के साथ की थी। शादी के कुछ समय बाद विवाद होने के चलते ससुरालीजन ने बेटी को छोड़ दिया था। तब से वह मायके में रह रही थी। बेटी के मायके आने के बाद दामाद ने दूसरी शादी कर ली थी।

पति की दूसरी शादी का पता चलने पर बेटी अवसाद आकर मानसिक रूप से बीमार हो गई थी। लखनऊ के एक अस्पताल से चल रहा था। मानसिक रूप से परेशान होकर गुुरुवार रात बेटी ने कमरे में दुपट्टे का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।