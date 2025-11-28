Language
    पति ने दूसरी शादी की... आहत होकर पत्नी ने कर ली आत्महत्या, मायके में लगाई फांसी

    By Sandeep Kumar Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 04:58 PM (IST)

    हरदोई में एक विवाहिता ने पति की दूसरी शादी से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। मृतका के पिता ने बताया कि शादी के कुछ समय बाद ही ससुरालीजनों ने उनकी बेटी को छोड़ दिया था, जिसके बाद पति ने दूसरी शादी कर ली। इससे आहत होकर विवाहिता ने यह कदम उठाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, हरदोई। शादी के कुछ दिन बाद ससुरालीजन ने विवाद होने के चलते मायके में रही विवाहिता का शव फंदे से लटकता मिला। पिता ने पति की दूसरी शादी से परेशान होकर आत्महत्या करने की बात कही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    मल्लावां के ग्राम शाहपुर गंगा के अजय पाल ने बताया कि उसने बेटी अंशू की शादी छह वर्ष पहले बिलग्राम के ग्राम जफरपुर के प्रमोद कुमार के साथ की थी। शादी के कुछ समय बाद विवाद होने के चलते ससुरालीजन ने बेटी को छोड़ दिया था। तब से वह मायके में रह रही थी। बेटी के मायके आने के बाद दामाद ने दूसरी शादी कर ली थी।

    पति की दूसरी शादी का पता चलने पर बेटी अवसाद आकर मानसिक रूप से बीमार हो गई थी। लखनऊ के एक अस्पताल से चल रहा था। मानसिक रूप से परेशान होकर गुुरुवार रात बेटी ने कमरे में दुपट्टे का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

    मृतका के कोई संतान नहीं है। कोतवाल शिवाकांत पाण्डेय ने बताया कि पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।