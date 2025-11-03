हरदोई में जहरीला पदार्थ खाने से विवाहिता की मौत, परिजनों ने ससुरालीजन पर लगाया हत्या का आरोप
हरदोई में एक विवाहिता की जहरीला पदार्थ खाने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के परिवार ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है, जिससे मामले की गंभीरता बढ़ गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
जागरण संवाददाता, हरदोई। संदिग्ध हालात में जहरीला पदार्थ खाने से रविवार शाम विवाहिता की मौत हो गई। मृतका के चाचा ने ससुरालीजन पर दहेज की मांग पूरी न होने पर जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
अतरौली के ग्राम बिरइखेड़ा की मांसी की शादी चार वर्ष पहले सांडी के ग्राम लछनपुरवा के अतुल कुमार के साथ हुई थी। मांसी के दो बच्चे हैं। रविवार की दोपहर मांसी ने संदिग्ध हालात में जहरीला पदार्थ खा लिया। स्वजन ने आनन-फानन में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया। यहां देर शाम उपचार के दौरान मांसी ने दम तोड़ दिया।
सूचना पर मायके से मां मधुरानी व चाचा विशेष कुमार अस्पताल आए। मृतका के चाचा का आरोप है कि शादी के बाद से ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज की मांग कर भतीजी को प्रताड़ित करते थे। मांग पूरी न होने पर जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या कर दी।
वहीं, पति का कहना है कि मांसी काफी समय से बीमार चल रही थी। वह झाड़फूंक कराते रहे, लेकिन आराम नहीं मिला। बीमारी से परेशान होकर मांसी ने जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। सांडी थाना प्रभारी राकेश यादव ने बताया कि तहरीर मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
