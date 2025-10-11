UPPSC PCS Exam 2025: परीक्षा केंद्रों पर पल-पल की खबर लेंगे अधिकारी, सेंटर पर पहुंचने का समय हुआ तय

Language
    उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) पीसीएस परीक्षा 2025 को लेकर सतर्क है। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। उम्मीदवारों के लिए परीक्षा केंद्र पर पहुंचने का समय निर्धारित किया गया है, जिसका पालन करना अनिवार्य है। आयोग परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

    जागरण संवाददाता, हरदोई। पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में रविवार को 10 केंद्राें पर 4536 परीक्षार्थी परीक्षा देंगें। परीक्षा सुचिता पूर्ण कराने के लिए केंद्रों पर केंद्र व्यवस्थापक, सहायक केंद्र व्यवस्थापक, स्टेटिक मजिस्ट्रेट व सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। परीक्षा सीसी कैमरे की निगरानी में होगी। इसके लिए प्रशासन की ओर से सख्त व्यवस्था की गई हैं।

    पीसीएस परीक्षा रविवार को दो पलियों में होगी। परीक्षा केंद्रों पर 4536 आवेदक परीक्षा में शामिल होंगें। आर्यकन्या पाठशाला इंटर कॉलेज में 384, आरआर इंटर कॉलेज में 600, सीएसएन महाविद्यालय में 480,राजकीय इंटर कॉलेज में 480 और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में 389 में सेंटर बनाया गया है।

    वहीं, राजकीय इंटर कॉलेज टड़ियावां में 480, महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 480, गंगा देवी इंटर कॉलेज में 384, वेणी माधव बालिका इंटर कॉलेज में 480 और सनातन धर्म इंटर कॉलेज में 384 परीक्षार्थी परीक्षा देंगें।

    परीक्षा प्रथम पाली में सुबह साढ़े नौ बजे शुरू होगी, जो साढ़े 11 बजे तक चलेगी। वहीं, द्वितीय पाली में ढ़ाई बजे से साढ़े चार बजे तक परीक्षा होगी। परीक्षा सुचिता पूर्ण कराने के लिए केंद्र व्यवस्थापक के अलावा दो सहायक केंद्र व्यवस्थापक, सेक्टर मजिस्ट्रेट व स्टेटिक मजिस्ट्रेट का तैनात किया गया है।

    जिलाधिकारी अनुनय झा ने परीक्षा शांतिपूर्वक और सुचितापूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। परीक्षा सीसी कैमरे की निगरानी में होगी और सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा।