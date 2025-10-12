UPPSC PCS Exam 2025: जिले में शांतिपूर्ण संपन्न हुई परीक्षा, अनुपस्थित रहे 2,723 अभ्यर्थी
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की पीसीएस परीक्षा 2025 आज जिले में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। परीक्षा में कुल 2,723 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। प्रशासन ने परीक्षा को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए सभी को धन्यवाद दिया। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल तैनात था और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही थी।
जागरण संवाददाता, हरदोई। पीसीएस और सहायक वन संरक्षक पद की प्रारंभिक परीक्षा रविवार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। इस परीक्षा से 2,723 अभ्यर्थियों ने किनारा कर लिया। डीएम व एसपी ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर सीसीटीवी फुटेज देखी और प्रधानाचार्यों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
पीसीएस और सहायक वन संरक्षक पद की प्रारंभिक परीक्षा के लिए 4,536 अभ्यर्थियों पंजीकृत थे। इन अभ्यर्थियों ने जिला प्रशासन की ओर से 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। प्रथम पाली सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक व द्वितीय पाली अपराह्न 2:30 बजे से 4:30 बजे तक संपन्न हुई।
प्रथम पाली में 4,536 में से 1,821 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, 2,715 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। इन्हीं अभ्यर्थियों की द्वितीय पाली में परीक्षा संपन्न हुई, जिसमें 4,536 में से 1,813 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, 2,723 अभ्यर्थियों ने परीक्षा से किनारा कर लिया।
जिलाधिकारी अनुनय झा ने पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा के साथ जीआइसी, जीजीआइसी एवं श्रीवेणी माधव विद्यापीठ बालिका इंटर कालेज आदि परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। डीएम ने परीक्षा कक्ष, सीसी टीवी कैमरे एवं अभ्यर्थियों की उपस्थित आदि के बारे में जानकारी ली। उन्होंने विद्यालय प्रधानाचार्यों एवं कक्ष निरीक्षकों को निर्देश दिए कि परीक्षा निष्पक्ष एवं नकलविहीन कराना सुनिश्चित करें।
पुलिस अधीक्षक ने विद्यालयों के मुख्य द्वार पर लगे पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए कि परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्र की 100 मीटर परिधि के अंदर किसी व्यक्ति को ठहरने न दे। सभी प्रकार की फोटो स्टेट मशीन आदि की दुकानों को बंद रखा जाए।
इन केंद्रों पर हुई परीक्षा
सीएसएन पीजी कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज हरदोई, राजकीय इंटर कॉलेज टड़ियावां, महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, आर्य कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज, आरआर इंटर कॉलेज, गंगा देवी इंटर कॉलेज, श्रीवेणी माधव बालिका इंटर कॉलेज व सनातन धर्म इंटर कॉलेज में परीक्षा संपन्न हुई।
सामान्य ज्ञान के साथ इतिहास और विज्ञान के प्रश्न-पत्र काफी सरल थे, सभी प्रश्न हल किए हैं। इस बार उन्हें परीक्षा में उत्तीर्ण होने की उम्मीद है। -प्रिया सिंह, अभ्यर्थी।
प्रश्न-पत्र काफी अच्छा था। सामान्य ज्ञान में हाल में हुई कई घटनाओं से संबंधित सवाल अधिक पूछे गए थे, जिनका बखूबी उत्तर दिया है। इस बार परीक्षा उत्तीर्ण की उम्मीद अधिक है। -पूजा रानी, अभ्यर्थी।
