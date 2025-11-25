यूपी में SIR में तेजी लाने के लिए BLO को मिलेगी ट्रेनिंग, प्रोत्साहित कर बढ़ाया जाएगा मनोबल

जागरण संवाददाता, हरदोई। विशेष गहन पुनरीक्षण में तेजी लाने के लिए समस्त बीएलओ को प्रशिक्षित किया जाएगा, साथ ही प्रोत्साहित कर उनका मनोबल बढ़ाया जाएगा। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी अनुनय झा ने जनपद में हो रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को लेकर सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं नगरीय निकायों के अधिशासी अधिकारियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से एसआईआर के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

कहा कि सभी बीएलओ को प्रशिक्षित, प्रोत्साहित कर एवं उनका मनोबल बढ़ाते हुए कार्य कराया जाए। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पूर्णतया पालन कराने तथा एसआईआर की प्रक्रिया को समय से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने क्षेत्रों में एसआइआर के कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करें। जिला संपर्क केंद्रों, कंट्रोल रूम में कार्यरत कार्मिक पूर्णतया प्रशिक्षित एवं एसआईआर की पूरी प्रक्रिया से भिज्ञ हों और इन केंद्रों में आवश्यकतानुसार टेलीफोन लाइनों की उपलब्धता रहे, जिससे आने वाले काल एवं जिज्ञासाओं का शीघ्र समाधान किया जा सके।

उन्होंने गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। कम प्रगति वाले बूथों को डिजिटाइजेशन के कार्य में तेजी लाने के लिए बीएलओ के कार्याें की नियमित मॉनिटरिंग करने, साथ ही बुक अ कॉल विद बीएलओ एप के लंबित प्रकरणों को 48 घंटे से पहले निस्तारित करने के निर्देश दिए।

बैठक में सीडीओ सान्या छाबड़ा, अपर जिलाधिकारी न्यायिक प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी, नगर मजिस्ट्रेट सुनील कुमार त्रिवेदी, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट अरुणिमा श्रीवास्तव, जिला विकास अधिकारी कमलेश कुमार, पीडी एके मौर्य, जिला पंचायत राज अधिकारी विनय कुमार सिंह आदि अधिकारी उपस्थित रहे। उत्कृष्ट कार्य करने वाले इफरान अली को किया गया सम्मानित विधान सभा निर्वाचक नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अपने बूथ के सभी मतदाताओं के गणना प्रपत्र शत प्रतिशत वितरित, एकत्रित एवं डिजिटाइज करने में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ (सहायक अध्यापक) इफरान अली, कंपोजिट विद्यालय पंडरवा को जिला निर्वाचन अधिकारी ने माला एवं शाल पहनाकर एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।