यूपी में नवंबर में ई-केवाईसी न कराने पर 3 लाख लोगों का कट जाएगा राशन कार्ड, नहीं मिलेगा फ्री राशन
हरदोई में जिन तीन लाख राशन कार्ड धारकों ने नवंबर तक ई-केवाईसी नहीं कराया है, उनके राशन कार्ड रद कर दिए जाएंगे। सरकार ने राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य किया है। अंतिम तिथि से पहले ई-केवाईसी करा लें, अन्यथा मुफ्त राशन मिलना बंद हो जाएगा।
जागरण संवाददाता, हरदोई। राशन कार्ड में दर्ज तीन लाख सदस्यों के नाम अगले माह सूची से गायब हो सकते है। इस माह तक राशनकार्ड में दर्ज सदस्यों को ई-केवाईसी कराने का मौका है। इसके बाद ई-केवाईसी न कराने वाले हमेशा के लिए फ्री राशन से वंचित हो जाएंगे। जनपद में 1612 सरकारी राशन की दुकानें संचालित हैं। इनसे 7,87,597 को राशन का वितरण किया जाता है।
इन राशन कार्ड से 31,31,963 सदस्य जुड़े हुए हैं। राशन कार्ड में जुड़े सभी सदस्यों की ई-केवाईसी कराने के निर्देश जारी हुए थे। जिले में अब तक 27,50,027 सदस्यों की ई-केवाईसी हो चुकी है।
शासन की ओर से ई-केवाईसी न कराने वाले सदस्यों के राशन का वितरण सितंबर 2025 से रोक दिया गया और उनको नवंबर 2025 तक ई-केवाईसी कराने की छूट दी गई है। नवंबर के उपरांत इन सदस्यों के नाम सूची से हटा दिए जाएंगें। जिले में अभी भी 3,49,776 सदस्यों की ई केवाईसी नहीं हुई है।
अगर यह इस माह ई-केवाईसी नहीं कराते हैं, तो वह फ्री राशन से हमेशा के लिए वंचित हो जाएंगे। जिला पूर्ति अधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि इनमें बच्चे भी शामिल हैं, बच्चों को छोड़ कर जो सदस्य ई-केवाईसी नहीं कराते हैं, तो उनके नाम पोर्टल से हटाए जा सकते हैं।
एक दुकान निरस्त कर 10 हजार का जुर्माना
जिला पूर्ति विभाग के अधिकारियों की ओर से अक्टूबर 2025 में जहां 118 राशन दुकानों का निरीक्षण किया गया, वहीं दस पर छापेमारी की गई। अनियमितता मिलने पर एक राशन की दुकान को निरस्त कर दिया गया। वहीं, 10 हजार रुपये का जुर्माना भी वसूला गया । वहीं, तीन नई दुकानों में उचित दर विक्रेता की तैनाती की गई है।
