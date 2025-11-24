पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में हरदोई रेलवे स्टेशन पहुंची स्पेशल जांच टीम, जांच में मिले थे अहम सुराग

जागरण संवाददाता, हरदोई। रेलवे स्टेशन पर सोमवार दोपहर उस समय अचानक चकचक बढ़ गई, जब लखनऊ से पहुंचे विशेष जांच अधिकारी बिना किसी पूर्व सूचना के स्टेशन परिसर में छानबीन करने लगे। यह टीम पिछले वर्ष हुई पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक प्रकरण में सक्रिय साल्वर गैंग की जांच के सिलसिले में हरदोई पहुंची थी।

पूछताछ के दौरान गैंग से जुड़े एक आरोपी ने दावा किया था कि उसने एक महत्वपूर्ण मोबाइल फोन हरदोई स्टेशन के आसपास फेंक दिया था। इसी सुराग को मजबूत करने के लिए टीम ने स्थानीय स्तर पर पड़ताल की। ट्रेन से उतरते ही अधिकारी सीधे आरपीएफ चौकी पहुंचे और वहां तैनात पुलिसकर्मियों को अपनी कार्रवाई से अवगत कराया। इसके बाद टीम ने स्टेशन परिसर के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया और वहां मौजूद सफाई कर्मियों, खानपान वेंडरों और अन्य कर्मचारियों से बारी बारी से बातचीत की।

टीम का मुख्य उद्देश्य यह जानना था कि पिछले कुछ दिनों में किसी ने कोई मोबाइल फोन पड़ा देखा है या किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि नोट की है। करीब दो घंटे चली इस जांच के दौरान टीम ने कई कर्मचारियों की व्यक्तिगत जानकारी, पहचान से जुड़े दस्तावेज और ड्यूटी विवरण अपने साथ सुरक्षित किए।

हालांकि पूछताछ में कोई ठोस संकेत नहीं मिला, लेकिन अधिकारियों का मानना है कि मोबाइल बरामद होने पर परीक्षा लीक मामले में कई अहम कड़ियां उजागर हो सकती हैं। जांच टीम के वापस लौटते ही स्टेशन परिसर में हल्का तनाव महसूस किया गया।

सफाई कर्मियों और वेंडरों के बीच इस बात को लेकर चर्चा रही कि मोबाइल की जांच आखिर किस वजह से इतनी महत्वपूर्ण है। कई कर्मचारियों ने चिंता जताई कि आने वाले दिनों में उन्हें दोबारा पूछताछ का सामना करना पड़ सकता है।