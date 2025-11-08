पुलिस की रडार पर पंचायत चुनाव के 35,569 पूर्व प्रत्याशी, अन्य उम्मीदवारों की तैयार हो रही कुंडली

जागरण संवाददाता, हरदोई। पंचायत चुनाव की दस्तक से ही गांवों की राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। ऐसे में गांवों में पार्टीबंदी और विवाद भी बढ़ रहे हैं। इन सभी के पीछे चुनाव की तैयारियां ही कारण मानी जा रही हैं। जो दावेदार हैं।

वहीं, विवाद की आड़ में अपना चुनावी मैदान तैयार करने में जुटे हैं। उन पर तो पुलिस की निगाह है ही, वर्ष 2021 का चुनाव लड़ चुके सभी 35,569 पूर्व प्रत्याशियों को पुलिस ने रडार पर ले लिया है। इसके अतिरिक्त जो अन्य तैयारी कर रहे हैं। पुलिस उनकी भी कुंडली बना रही है। ताकि चुनाव से पहले माहौल बिगाड़ने वालों पर लगाम लगाई जा सके।

जैसे-जैसे पंचायत चुनाव का समय करीब आ रहा है। वैसे-वैसे गांवों में हलचल बढ़ने लगी है। संभावित प्रत्याशी मतदाताओं से संपर्क साधने में जुट गए हैं, वहीं पुलिस प्रशासन ने भी कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी रणनीति तेज कर दी है।

जिला और थाने स्तर पर अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि पंचायत चुनाव के पहले गांव का किसी भी दशा में माहौल न बिगड़ने दिया जाए। शांति व्यवस्था बनाए रखने की मुहिम में पुलिस ने सबसे पहले वर्ष 2021 का चुनाव लड़ने वाले प्रधान के 11115, बीडीसी के 8660, जिला पंचायत सदस्य के 1004 और ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने वाले 14790 लोगों पर अपनी निगाह पैनी कर दी है।

पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने सभी थानों को अपने-अपने क्षेत्र के संभावित दावेदारों और पूर्व प्रत्याशियों की विवरणात्मक रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें उनका आपराधिक इतिहास, पिछले चुनावों के दौरान की भूमिका, विवादित गतिविधियां और प्रभाव क्षेत्र की जानकारी शामिल की जा रही है।

पुलिस का मकसद है कि चुनाव से पहले ही उन लोगों को चिन्हित कर लिया जाए जो माहौल बिगाड़ सकते हैं। पुलिस की नजर खासतौर पर उन लोगों पर है, जो पहले भी पंचायत चुनाव या किसी अन्य राजनीतिक आयोजन के दौरान विवाद, झगड़ा या दंगा जैसी घटनाओं में शामिल रहे हैं। ऐसे लोगों पर निगरानी रखी जा रही है और उन्हें चिन्हिंत कर शांति बनाए रखने के लिए भारी धनराशि से पाबंद कराया जा रहा है।