SIR in UP: पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में 3.59 लाख मतदाता वैध, 78,577 के नाम सूची से बाहर

जागरण संवाददाता, हरदोई। चुनावों की मतदाता सूची की जांच को लेकर चल रहे घमासान के बीच पंचायत चुनाव पर सभी की निगाह है, इसकी भी मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य चल रहा है, जिसमें निर्वाचन आयोग की तरफ से चिन्हित किए गए संभावित 5,24,827 डुप्लीकेट मतदाताओं का सत्यापन कराया जा रहा है, जोकि अंतिम चरण में है। अब तक हुए सत्यापन में जहां बड़ी संख्या में मतदाता वैध मिले हैं। वहीं, 78577 नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं।

पंचायत चुनाव की तैयारी के तहत जिले में मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में तेजी जारी है। निर्वाचन आयोग की ओर से चिन्हित 5,24,837 संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं का घर-घर सत्यापन सभी 1293 ग्राम पंचायतों में किया गया, जिसमें अब अंतिम चरण लगभग पूरा होने वाला है।

अब तक हुए सत्यापन में 3,59,102 मतदाता पूरी तरह वैध पाए गए हैं, जबकि 78,577 मतदाताओं के नाम डुप्लीकेट होने के कारण सूची से हटाए जा चुके हैं। अभी जिले में कुल 82,270 चिन्हित मतदाताओं का ही सत्यापन शेष है। शेष बचे मतदाताओं में सबसे ज्यादा संख्या संडीला ब्लाक की है, जहां 13,310 मतदाताओं का सत्यापन होना बाकी है।

इसके बाद विकास खंडों में कोथावां 11,911, भरावन 10,624, बेहंदर 9,200 और टड़ियावां में 8,700 मतदाताओं की जांच शेष है। वहीं बिलग्राम में यह संख्या सबसे कम है, जहां केवल 8 मतदाताओं का सत्यापन बाकी है, जबकि हरियावां में 17 मतदाता ही जांच के अंतर्गत बचे हैं।

अन्य विकास खंडों में भी एक हजार से तीन हजार के बीच ऐसे मतदाता हैं, जिनकी पुष्टि अभी की जानी है। गांवों में बीएलओ और नामित कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर किए गए सत्यापन से स्पष्ट है कि आयोग की चिन्हित सूची में बड़ी संख्या में मतदाता सही भी पाए गए हैं, जिससे पुनरीक्षण का उद्देश्य और अधिक स्पष्ट हो रहा है।