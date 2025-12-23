Language
    यूपी पंचायत चुनाव के लिए वोटर लिस्ट में शामिल 24 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं का होगा सत्यापन, घर-घर जाएंगे BLO

    By Pankaj Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 06:46 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के हरदोई में पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। 24 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं का वोटर लिस्ट में सत्यापन किया जाएगा। BLO घर-घर जाकर म ...और पढ़ें

    पंचायत सूची में शामिल 24 वर्ष से अधिक आयु के नए मतदाताओं का होगा सत्यापन।

    जागरण संवाददाता, हरदोई। पंचायत चुनाव की मतदाता सूची के पुनरीक्षण अभियान के दौरान जिले में 24 वर्ष या उससे अधिक आयु के 1,55,979 ऐसे मतदाता सूची में शामिल पाए गए हैं, जिनके नाम वर्ष 2021 में हुए पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में दर्ज नहीं थे। यह आंकड़ा सामने आने के बाद निर्वाचन आयोग ने इसे गंभीरता से लेते हुए इन मतदाताओं के सत्यापन के निर्देश जारी किए हैं।

    निर्वाचन नियमों के अनुसार नया मतदाता वही बन सकता है, जिसकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो। ऐसे में यह सवाल खड़ा हुआ कि यदि कोई मतदाता वर्ष 2021 में 18 वर्ष का हुआ था, तो उसकी वर्तमान आयु अधिकतम 23 वर्ष हो सकती है।

    इसके बावजूद 24 वर्ष या उससे अधिक आयु के बड़ी संख्या में नए मतदाताओं का सीधे सूची में शामिल होना जांच का विषय बन गया है। प्रदेश भर में ऐसे मतदाताओं की संख्या 75,74,849 बताई गई है।

    सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अभय श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में सामने आए सभी 1,55,979 मतदाताओं की सूची संबंधित तहसीलों को भेज दी गई है। प्रत्येक तहसील में एसडीएम की निगरानी में इन मतदाताओं का सत्यापन कराया जाएगा। बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) घर-घर जाकर जांच करेंगे।

    सत्यापन के दौरान यह देखा जाएगा कि कोई मतदाता पहले बाहर रह रहा था और अब गांव में रहने लगा है, या पहले उसका वोट नगर निकाय में था और अब उसने पंचायत क्षेत्र में स्थानांतरित कराया है। यदि कोई नाम नियमों के विरुद्ध पाया गया, तो उसे मतदाता सूची से हटाया जाएगा।