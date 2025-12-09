यूपी में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू, पंचायती राज निदेशक ने मांगा प्रधानों के कार्यकाल समाप्ति का ब्यौरा

जागरण संवाददाता, हरदोई। पंचायत चुनाव को लेकर जहां एक ओर गांवों में रामजुहार शुरू हो गई है, वहीं सरकारी मशीनरी के द्वारा भी तैयारियां जारी हैं। निदेशक पंचायती राज ने जिले के पंचायत राज विभाग से प्रधानों व सदस्यों के कार्यकाल समाप्ति का पूरा ब्यौरा मांग लिया है, जिसको लेकर ब्लाक स्तर के अधिकारियों ने निर्धारित प्रारूप पर सूचनाएं बनाना शुरू कर दिया है।

1293 ग्राम पंचायतें हैं। वर्ष 2021 में पंचायत चुनाव के बाद मई माह में ग्राम पंचायतों में प्रथम बैठक आयोजित हुई थी। इन ग्राम पंचायतों में इन प्रधानों व अन्य सदस्यों का कार्यकाल कब समाप्त हो रहा है, इसको लेकर सूचनाएं मांगा जाना शुरू कर दिया है।