यूपी में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू, पंचायती राज निदेशक ने मांगा प्रधानों के कार्यकाल समाप्ति का ब्यौरा
UP Panchayat Chunav 2026 उत्तर प्रदेश के हरदोई में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कार्यकाल का ब्यौरा तलब किया है। चुन ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हरदोई। पंचायत चुनाव को लेकर जहां एक ओर गांवों में रामजुहार शुरू हो गई है, वहीं सरकारी मशीनरी के द्वारा भी तैयारियां जारी हैं। निदेशक पंचायती राज ने जिले के पंचायत राज विभाग से प्रधानों व सदस्यों के कार्यकाल समाप्ति का पूरा ब्यौरा मांग लिया है, जिसको लेकर ब्लाक स्तर के अधिकारियों ने निर्धारित प्रारूप पर सूचनाएं बनाना शुरू कर दिया है।
1293 ग्राम पंचायतें हैं। वर्ष 2021 में पंचायत चुनाव के बाद मई माह में ग्राम पंचायतों में प्रथम बैठक आयोजित हुई थी। इन ग्राम पंचायतों में इन प्रधानों व अन्य सदस्यों का कार्यकाल कब समाप्त हो रहा है, इसको लेकर सूचनाएं मांगा जाना शुरू कर दिया है।
निदेशक पंचायती राज के द्वारा प्रारूप निर्धारित किया गया है, जिसके तहत विकास खंड का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, प्रथम बैठक की तिथि, कार्यकाल समाप्ति की दिनांक आदि की सूचनाएं मांगी हैं।
पत्र आने के बाद डीपीआरओ विनय कुमार सिंह ने समस्त खंड विकास अधिकारी व सहायक विकास अधिकारी को पत्र जारी कर प्रारूप पर सूचनाएं तैयार करने के निर्देश दिए हैं। डीपीआरओ ने बताया कि सूचनाएं तैयार कराई जा रही है, जल्द ही निदेशालय डाटा भेज दिया जाएगा।
