UP: यातायात नियमों की अनदेखी, हरदोई में तेज रफ्तार बाइक के डिवाइडर से टकराने से दो दोस्तों की मौत

जागरण संवाददाता, हरदोई : यातायात के नियमों की अनदेखी काल बन रही है। बिना हेलमेट एक बाइक पर सवार तीन दोस्तों में से बुधवार की शाम दो की जान चली गई। तीनों दोस्त ढाबे से खाना खाकर बाइक से घर लौट रहे थे।

रफ्तार तो तेज थी ही, ऊपर से कोई हेलमेट भी नहीं लगाए था। हरदोई लखनऊ मार्ग पर बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने उनकी पहचान कर स्वजन को सूचना दी और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया।

कछौना के मुहल्ला काशीनगर के मोहित, अर्जुन व दीपक चंडीगढ़ में साथ-साथ काम करते थे। रिश्तेदारी में वैवाहिक कार्यक्रम था, तो कुछ दिन पहले ही घर आए थे। बुधवार की शाम बाइक से तीनों हाईवे के किनारे खाना खाने गए थे और देर शाम बाइक से लौटे। तीनों एक ही बाइक पर सवार थे। ये बाइक से हाईवे से नीचे उतर कर सर्विस मार्ग पर आए और इंडियन ढाबे के पास डिवाइडर से उनकी बाइक तेजी से टकरा गई।