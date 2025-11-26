Language
    UP: यातायात नियमों की अनदेखी, हरदोई में तेज रफ्तार बाइक के डिवाइडर से टकराने से दो दोस्तों की मौत

    By Pankaj Mishra Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 07:36 PM (IST)

    Bike Accident in Hardoi: रफ्तार तो तेज थी ही, ऊपर से कोई हेलमेट भी नहीं लगाए था। हरदोई लखनऊ मार्ग पर बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने उनकी पहचान कर स्वजन को सूचना दी और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया।

    डिवाइडर से उनकी बाइक तेजी से टकरा गई

    जागरण संवाददाता, हरदोई : यातायात के नियमों की अनदेखी काल बन रही है। बिना हेलमेट एक बाइक पर सवार तीन दोस्तों में से बुधवार की शाम दो की जान चली गई। तीनों दोस्त ढाबे से खाना खाकर बाइक से घर लौट रहे थे।

    रफ्तार तो तेज थी ही, ऊपर से कोई हेलमेट भी नहीं लगाए था। हरदोई लखनऊ मार्ग पर बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने उनकी पहचान कर स्वजन को सूचना दी और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया।

    कछौना के मुहल्ला काशीनगर के मोहित, अर्जुन व दीपक चंडीगढ़ में साथ-साथ काम करते थे। रिश्तेदारी में वैवाहिक कार्यक्रम था, तो कुछ दिन पहले ही घर आए थे। बुधवार की शाम बाइक से तीनों हाईवे के किनारे खाना खाने गए थे और देर शाम बाइक से लौटे। तीनों एक ही बाइक पर सवार थे। ये बाइक से हाईवे से नीचे उतर कर सर्विस मार्ग पर आए और इंडियन ढाबे के पास डिवाइडर से उनकी बाइक तेजी से टकरा गई।

    बाइक की अधिक रफ्तार होने से मोहित और अर्जुन के सिर सीधे डिवाइडर से टकरा गए, जबकि दीपक कुछ दूर जा गिरा। मोहित और अर्जुन के सिर में गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दीपक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस को सूचना पर स्वजन पहुंचे। उनका कहना था कि वह लोग चंडीगढ़ वापस लौटने वाले ही थे, उन्हें क्या पता था कि काल उन्हें वापस लौटने नहीं देगा।