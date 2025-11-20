Language
    UP:हरदोई में स्कूल की प्रयोगशाला से बाहर फेंके गए कैमिकल के रिएक्शन से निकली गैस के प्रभाव में आने से 25 बच्चे बीमार

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 12:30 PM (IST)

    Hardoi News: हरदोई में गैस लीक होने की वजह से स्कूल के 25 बच्चों की तबियत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्चों के बीमार होने पर परिवारीजन काफी गुस्से में हैं। इस घटना के बाद क्षेत्र में खलबली मची है।

    संडीला के लायंस पब्लिक स्कूल

    जागरण संवाददाता, हरदोई : संडीला के लायंस पब्लिक स्कूल में प्रयोगशाला में प्रयोग के उपरांत बाहर फेंका गया कैमिकल बच्चों के लिए काफी घातक हो गया। इस कैमिकल के रिएक्शन से निकली गैस काफी दूर तक फैल गई और इसके प्रभाव में आने से 25 बच्चों की तबीयत काफी खराब हो गई।

    स्कूल में काफी बच्चों को खांसी, सांस लेने में परेशानी, सिर चकराने और उल्टी होने की शिकायत स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया। कैमिकल के रिएक्शन से निकली गैस की चपेट में आने से कुछ बच्चों की हालत गंभीर है। स्कूल में बच्चों के बीमार होने की घटना की सूचना पर अभिभावक विद्यालय पहुंचे और अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर परेशान दिखे।

    प्रयोगशाला में प्रयोग के उपरांत बाहर फेंके गए कैमिकल से हुए रिएक्शन से उत्पन्न गैस की गंध विद्यालय के कक्ष में अध्ययनरत विद्यार्थियों तक पहुंच गई, इससे वह उसकी चेट में आ गए। इस गैस के प्रभाव के कारण कई बच्चे बेहोश होकर कक्ष में गिर गए।

    घटना के कारणों की जानकारी के लिए पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और गैस के रिसाव के कारणों को पता कर रहे हैं। कुछ लोगों को मानना है कि गैस का रिसाव औद्योगिक इकाई से गैस का रिसाव हुआ है। फिलहाल अधिकारी सभी बिदुंओं की जांच कर रही है।