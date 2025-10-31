यूपी में इन लोगों की रुकेगी पीएम सम्मान निधि की 21वीं किस्त, किसान बोले- 'फार्मर रजिस्ट्री के लिए नहीं लगा शिविर'

जागरण संवाददाता, हरदोई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के किसानों को फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य किया गया है। इसके बावजूद किसान फार्मर रजिस्ट्री को लेकर रुचि नहीं ले रहे हैं। ऐसे में 2,60,863 किसानों को पीएम किसान की 21वीं किस्त से वंचित होना पड़ेगा।

उप निदेशक कृषि सतीश पांडेय ने बताया कि प्रत्येक राजस्व ग्रामों में शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें राजस्व, कृषि एवं अन्य विभाग के कर्मचारी व अधिकारी द्वारा किसानों की फार्मर रजिस्ट्री बनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी ने अधिकारी को निर्देश दिए है कि 15 नवंबर तक सभी किसानों की फार्मर रजिस्ट्री तैयार कराना अनिवार्य है, जिससे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त एवं भविष्य में अन्य सरकारी योजना का लाभ किसानों को प्राप्त हो सके।

उन्होंने बताया कि जनपद में 7,34,349 किसानों का पंजीकरण प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल पर है, जिसके सापेक्ष 4,73,486 किसानों ने ही फार्मर रजिस्ट्री तैयार कराई गई है। इन किसानों को पीएम किसान की अगली 21वीं किस्त प्राप्त होगी।

उन्होंने किसानों से अपील की है कि ऐसे किसान जिन्होंने अभी तक अपनी फार्मर रजिस्ट्री नहीं बनवाई है, उन्हें सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं एवं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा। इसलिए किसान अपने ग्राम में आयोजित शिविर में आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर एवं सभी खतौनी लेकर जाए।