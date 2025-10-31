Language
    यूपी में इन लोगों की रुकेगी पीएम सम्मान निधि की 21वीं किस्त, किसान बोले- 'फार्मर रजिस्ट्री के लिए नहीं लगा शिविर'

    By Upendra Kumar Agnihotri Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 06:29 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में कुछ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त मिलने में दिक्कत आ सकती है। किसानों का कहना है कि फार्मर रजिस्ट्री के लिए कोई शिविर आयोजित नहीं किया गया, जिसके कारण उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त करने में समस्या हो रही है। किसानों ने इस बारे में अपनी शिकायत दर्ज कराई है।

    2,60,863 किसानों ने नहीं रुक सकती है पीएम किसान सम्मान निधि।

    जागरण संवाददाता, हरदोई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के किसानों को फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य किया गया है। इसके बावजूद किसान फार्मर रजिस्ट्री को लेकर रुचि नहीं ले रहे हैं। ऐसे में 2,60,863 किसानों को पीएम किसान की 21वीं किस्त से वंचित होना पड़ेगा।

    उप निदेशक कृषि सतीश पांडेय ने बताया कि प्रत्येक राजस्व ग्रामों में शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें राजस्व, कृषि एवं अन्य विभाग के कर्मचारी व अधिकारी द्वारा किसानों की फार्मर रजिस्ट्री बनाई जा रही है।

    उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी ने अधिकारी को निर्देश दिए है कि 15 नवंबर तक सभी किसानों की फार्मर रजिस्ट्री तैयार कराना अनिवार्य है, जिससे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त एवं भविष्य में अन्य सरकारी योजना का लाभ किसानों को प्राप्त हो सके।

    उन्होंने बताया कि जनपद में 7,34,349 किसानों का पंजीकरण प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल पर है, जिसके सापेक्ष 4,73,486 किसानों ने ही फार्मर रजिस्ट्री तैयार कराई गई है। इन किसानों को पीएम किसान की अगली 21वीं किस्त प्राप्त होगी।

    उन्होंने किसानों से अपील की है कि ऐसे किसान जिन्होंने अभी तक अपनी फार्मर रजिस्ट्री नहीं बनवाई है, उन्हें सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं एवं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा। इसलिए किसान अपने ग्राम में आयोजित शिविर में आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर एवं सभी खतौनी लेकर जाए।

    उनका फार्मर रजिस्ट्री यूनिक आइडी तुरंत बनाई जाएगी। जो किसान शिविर में फार्मर रजिस्ट्री बनवा सके हैं वह नजदीकी जनसेवा केंद्र के माध्यम से या स्वयं फार्मर सहायक एप के माध्यम से अपनी फार्मर रजिस्ट्री आइडी बना सकते हैं।

    क्या बोले किसान-

    फार्मर रजिस्ट्री बनवाने के लिए उनके गांव में अभी कोई शिविर नहीं लगा है। उन्हें फार्मर रजिस्ट्री बनवाने की कोई जानकारी है। शिविर लगने पर वह फार्मर रजिस्ट्री तैयार करा लेंगे। -सर्वेश।

    प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है। फार्मर रजिस्ट्री तैयार कराने के संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। इस संबंध में उन्हें अभी तक किसी ने कोई जानकारी नहीं दी है। -तिलकराम।