यूपी के इस जिले में दीपावली के बाद बढ़ेगी धान खरीद की रफ्तार, क्रय केंद्रों पर तेज हुई सत्यापन प्रक्रिया

जागरण संवाददाता, हरदोई। मंडियों में धान की आवक हो रही है, इसके बावजूद धान खरीद की रफ्तार काफी धीमी है। इसकी मूल बजह किसानों के अभिलेखों का समय से सत्यापन न होना था, लेकिन अब जिला प्रशासन के किसानों की समस्या को देखते हुए सत्यापन की रफ्तार बढ़ा दी है, जिससे दीपावली बाद किसान सरकारी केंद्रों पर धान की बिक्री आसानी कर सकेंगे।

जनपद में दो लाख 30 हजार मीट्रिक टन धान खरीद की जाएगी। लक्ष्य की पूर्ति के लिए जिला प्रशासन ने छह क्रय एजेंसियों के 96 क्रय केंद्र बनाए हैं। सरकारी केंद्र पर धान पर बेचने के लिए 3,949 किसानों ने अब तक पंजीयन कराया है, जिनमें से 2,394 किसानों के अभिलेखों का सत्यापन पूरा हो गया है। 1,198 किसानों के अभिलेखों का सत्यापन होना शेष है।