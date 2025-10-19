Language
    यूपी के इस जिले में दीपावली के बाद बढ़ेगी धान खरीद की रफ्तार, क्रय केंद्रों पर तेज हुई सत्यापन प्रक्रिया

    By Upendra Kumar Agnihotri Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 04:59 PM (IST)

    दीपावली के बाद उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में धान खरीद की रफ्तार बढ़ने की संभावना है। क्रय केंद्रों पर सत्यापन प्रक्रिया तेज कर दी गई है। अधिकारियों के अनुसार, धान खरीद की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और किसानों को फसल बेचने में आसानी होगी, जिससे उन्हें उचित मूल्य मिल सकेगा। सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

    जागरण संवाददाता, हरदोई। मंडियों में धान की आवक हो रही है, इसके बावजूद धान खरीद की रफ्तार काफी धीमी है। इसकी मूल बजह किसानों के अभिलेखों का समय से सत्यापन न होना था, लेकिन अब जिला प्रशासन के किसानों की समस्या को देखते हुए सत्यापन की रफ्तार बढ़ा दी है, जिससे दीपावली बाद किसान सरकारी केंद्रों पर धान की बिक्री आसानी कर सकेंगे।

    जनपद में दो लाख 30 हजार मीट्रिक टन धान खरीद की जाएगी। लक्ष्य की पूर्ति के लिए जिला प्रशासन ने छह क्रय एजेंसियों के 96 क्रय केंद्र बनाए हैं। सरकारी केंद्र पर धान पर बेचने के लिए 3,949 किसानों ने अब तक पंजीयन कराया है, जिनमें से 2,394 किसानों के अभिलेखों का सत्यापन पूरा हो गया है। 1,198 किसानों के अभिलेखों का सत्यापन होना शेष है।

    जिला खाद्य विपणन अधिकारी निहारिका ने बताया कि किसानों के अभिलेखों का सत्यापन तेज गति से कराया जा रहा है। 357 किसानों से 2198 मीट्रिक टन धान खरीद की गई है।

    उन्होंने बताया कि विपणन शाखा के 34 केंद्रों पर 244 किसानों से 1,489.90 मीट्रिक टन, पीसीएफ के 22 केंद्रों पर 42 किसानों से 192.40 मीट्रिक टन, पीसीयू के 20 केंद्रों पर 22 किसानों से 196 मीट्रिक टन, यूपीएसएस के 14 केंद्रों पर 29 किसानों से 186 मीट्रिक टन धान खरीद की गई है। मंडी परिषद के पांच केंद्रों पर 20 किसानों से 115 मीट्रिक टन धान क्रय किया गया है।