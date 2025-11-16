यूपी में सिर्फ एक लापरवाही से पीएम सम्मान निधि से वंचित हो जाएंगे 2.82 लाख किसान, 19 नवंबर को आनी है धनराशि

जागरण संवाददाता, हरदोई। फार्मर रजिस्ट्री तैयार न कराने वाले 2,82,041 लाभार्थियों को पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त से वंचित होना पड़ सकता है। पीएम किसान के लाभार्थी शीघ्र ही फार्मर रजिस्ट्री तैयार करा लें, जिससे उन्हें 21वीं किस्त का लाभ प्राप्त हो सके।

पीएम किसान सम्मान निधि योजनांतर्गत 7,34,349 लाभार्थी हैं, जिनकी फार्मर रजिस्ट्री तैयार कराई जा रही है। अभी तक 4,52,308 लाभार्थियों ने फार्मर रजिस्ट्री तैयार करा ली है। जनपद के 2,82,041 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री अभी तक तैयार नहीं हो सकी है।

उप निदेशक कृषि सतीश पांडेय ने बताया कि पीएम सम्मान निधि योजना के तहत वर्ष में दो-दो हजार रुपये कुल छह हजार रुपये तीन किस्तों में भेजे जा रहे हैं। योजना के लाभार्थियों के लिए फार्मर रजिस्ट्री को अनिवार्य किया गया है।

बताया कि 19 नवंबर को पीएम सम्मान की 21वीं किस्त भेजी जाएगी। 21वीं किस्त उन्हीं किसानों को प्राप्त होगी, जिन्होंने अपनी फार्मर रजिस्ट्री बनवा ली है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि जिन किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है और उन्होंने अभी तक अपनी फार्मर रजिस्ट्री नहीं बनवाई है। वह अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र या स्वयं सहायक मोड से अपनी फार्मर रजिस्ट्री बनवा ले।