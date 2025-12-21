Language
    यूपी बोर्ड परीक्षा के प्रैक्टिकल के नंबर अब एप पर होंगे अपलोड, मूल्यांकन प्रणाली में गड़बड़ी पर लगेगी रोक

    By Rajeev Sharma Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 03:58 PM (IST)

    यूपी बोर्ड परीक्षा के प्रैक्टिकल नंबरों को अब एप पर अपलोड किया जाएगा। इस नई प्रणाली से मूल्यांकन प्रक्रिया में होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगेगी।

    Hero Image

    अब एप पर अपलोड होंगे बोर्ड परीक्षा के प्रैक्टिकल के नंबर।

    जागरण संवाददाता, हरदोई। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने प्रयोगात्मक परीक्षाओं में अंक अब एप के माध्यम से अपलोड किए जाएंगें। परीक्षकों को परीक्षा केंद्रों पर ही विद्यालय की दो सौ मीटर की परिध में रहकर की अंक को ऑनलाइन अपलोड करना होगा। इससे मूल्यांकन प्रणाली में होने वाली किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पर रोक लगेगी।

    माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षाएं जनवरी के अंतिम सप्ताह से शुरू हो रही हैं। प्रयोगात्मक परीक्षा के दौरान अधिकांश परीक्षक परीक्षा के उपरांत अंकों को बोर्ड को भेजते थे, इससे समय लगता था और अंकों में हेर फेर की संभावना रहती थी।

    इसको रोकने के लिए बोर्ड की ओर से विकसित एप एप विकसित किया गया है,जो अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। इसे लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम से जोड़ा गया है। इसके चलते परीक्षक केवल तभी अंक दर्ज कर पाएंगे, जब तक वह परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में मौजूद होंगे।

    ड्यूटी पर तैनात परीक्षकों को परीक्षा से पहले एक सुरक्षित लिंक और पासवर्ड प्रदान किया जाएगा। इसकी सहायता से वह एप पर लॉगिन कर विद्यार्थियों के अंक सीधे परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में ही परीक्षक दर्ज कर पाएंगे।

    अंक बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड होंगें। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इस एप में फीडबैक और शिकायत दर्ज करने का विकल्प भी दिया गया है, ताकि किसी भी विसंगति पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। इस डिजिटल पहल से न केवल अंकों की हेराफेरी पर लगाम लगेगी, बल्कि परीक्षा परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया में भी तेजी आएगी।

    संयुक्त शिक्षा निदेशक षष्ट मंडल डा.प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि बोर्ड की ओर से एप विकसित किया गया है। जिसका परीक्षकों को प्रयोग करना होगा।