    यूपी बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए इस बार धांसू इंतजाम, बिजली कटने पर भी स्पेशल कैमरे निगरानी

    By Rajeev Sharma Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 05:54 PM (IST)

    यूपी बोर्ड परीक्षा में इस बार बिजली कटने पर भी कैमरे निगरानी करते रहेंगे। परीक्षा केंद्रों पर AI कैमरे लगाए गए हैं, जिससे नकल रोकने में मदद मिलेगी। यह व्यवस्था परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। परिषद नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

    Hero Image

    AI की निगरानी में परीक्षा देंगे यूपी बोर्ड के छात्र।

    जागरण संवाददाता, हरदोई। यूपी बोर्ड की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अब तक कोई नीति लागू नहीं की गई है, मगर इस बार कंट्रोल रूम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित सीसी कैमरे लगाएं जाएंगें, ताकि बिजली न रहने पर भी परीक्षा प्रश्नपत्रों की लगातार निगरानी की जा सके।

    माध्यमिक शिक्षा परिषद के जनपद में 646 माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं, जहां पर एक लाख 72 हजार विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बोर्ड परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण होने के बाद परीक्षा केंद्रों के निर्धारण के संबंध में तैयारियां शुरू हो गईं।

    बोर्ड की ओर से अभी तक परीक्षा केंद्र की पॉलिसी जारी नहीं की गई है, मगर जानकारों के अनुसार इस बार हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में एआई तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि बिजली न रहने पर भी प्रश्नपत्रों की निगरानी कैमरों के माध्यम से होती रहेगी।

    सभी स्ट्रॉग रूम की सुरक्षा के लिए एआई आधारित सीसी कैमरे लगाए जाएंगे। बिजली कटौती की आड़ में सीसी कैमरे बंद करके प्रश्नपत्रों से छेड़छाड़ की आशंका बनी रहती है। इस चुनौती से निपटने के लिए बोर्ड इस वार विशेष तैयारी कर रहा है।

    सामान्यतः उन्हीं विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया जाता है, जहां आपूर्ति जेनरेटर और इन्वर्टर की समुचित व्यवस्था होती है, फिर भी कई बार दूरदराज के केंद्रों पर बिजली कटौती की शिकायतें मिलती हैं। ऐसे केंद्रों पर इस बार लाइव वेबकास्टिंग की सुविधा होगी और स्ट्रांग रूम का लाइव फीड जिले में बनाए जाएंगें।

    स्ट्राॉग रूम की होगी रियल टाइम मॉनिटरिंग

    बोर्ड परीक्षा की शुचिता, पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) संचालित स्मार्ट और सुरक्षित निगरानी प्रणाली लागू की जा रही है। अत्याधुनिक एआई और उन्नत तकनीकों का उपयोग कर स्ट्रॉग रूम की रियल टाइम मानिटरिंग की जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी या अनियमितता से बचा जा सके।

    बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारियां शुरू की गई हैं। बोर्ड की ओर से परीक्षा केंद्र के विषय में पालिसी अभी जारी नहीं की गई। बोर्ड की पॉलिसी जारी होने के बाद उसके अनुसार परीक्षा केंद्रों के विषय में आगे की कार्रवाई की जाएगी। -बाल मुकुंद प्रसाद, जिला विद्यालय निरीक्षक।