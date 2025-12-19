Language
    यूपी बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षा की डेट जारी, सीसीटीवी कैमरे से केंद्रों की निगरानी

    By Rajeev Sharma Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 05:06 PM (IST)

    यूपी बोर्ड ने प्रयोगात्मक परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। परीक्षा केंद्रों पर सीसी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। बोर्ड परीक्षा को सुचारू रूप से कराने क ...और पढ़ें

    यूपी बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षा की डेट जारी।

    जागरण संवाददाता, हरदोई। माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा की प्रयोगात्मक परीक्षाओं की तिथि घोषित की गई हैं। प्रथम चरण में जनपद में प्रयोगात्मक परीक्षाएं होनी है। इसके लिए विभाग की ओर तैयारियां शुरू हो गई हैं।

    जनपद में संचालित 626 विद्यालयों में पंजीकृत विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षा होनी है। लिखित परीक्षा के पूर्व जनवरी के अंतिम सप्ताह में बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षाएं शुरू होगी।

    जनपद की बोर्ड परीक्षाएं प्रथम चरण में आयोजित की जाएंगी। इनमें इंटर के 331 विद्यालयों के विद्यार्थियों की प्रयोगात्मक परीक्षाएं होनी है। विद्यालयों में जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान व रसायन विज्ञान की प्रयोगात्मक परीक्षाओं के लिए बोर्ड की ओर से प्रयोगात्मक परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगें।

    इसके लिए राजकीय, एडेड व वित्त विहीन विद्यालय के प्रवक्ताओं को परीक्षक के रूप में तैनात किया जाएगा,जनपद के शिक्षक दूसरे जनपद में और गैर जनपद के शिक्षक अपने जनपद में परीक्षक बनकर आएंगें। इसके लिए विद्यालयों से शिक्षकों का विवरण अपडेट कराया गया है।

    जनपद में राजकीय, एडेड के अलावा अधिकांश वित्त विहीन विद्यालयों में प्रयोगशालाएं व्यवस्थित नहीं है। जिसके लिए सभी प्रधानाचार्यों को प्रयोगशाला को सही कराने के साथ वहां पर सीसी कैमरे का संचालित कराने के निर्देश दिए गए है।

    सभी प्रयोगात्मक परीक्षाएं सीसी कैमरे की निगरानी में होंगी। जिला विद्यालय निरीक्षक बाल मुकुंद प्रसाद की ओर से सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए प्रयोगाशाला का व्यवस्थिति करने कराने के साथ ही सीसी कैमरों को सक्रिय करने के निर्देश दिए गए हैं।