यूपी बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षा की डेट जारी, सीसीटीवी कैमरे से केंद्रों की निगरानी

जागरण संवाददाता, हरदोई। माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा की प्रयोगात्मक परीक्षाओं की तिथि घोषित की गई हैं। प्रथम चरण में जनपद में प्रयोगात्मक परीक्षाएं होनी है। इसके लिए विभाग की ओर तैयारियां शुरू हो गई हैं। जनपद में संचालित 626 विद्यालयों में पंजीकृत विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षा होनी है। लिखित परीक्षा के पूर्व जनवरी के अंतिम सप्ताह में बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षाएं शुरू होगी। जनपद की बोर्ड परीक्षाएं प्रथम चरण में आयोजित की जाएंगी। इनमें इंटर के 331 विद्यालयों के विद्यार्थियों की प्रयोगात्मक परीक्षाएं होनी है। विद्यालयों में जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान व रसायन विज्ञान की प्रयोगात्मक परीक्षाओं के लिए बोर्ड की ओर से प्रयोगात्मक परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगें।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके लिए राजकीय, एडेड व वित्त विहीन विद्यालय के प्रवक्ताओं को परीक्षक के रूप में तैनात किया जाएगा,जनपद के शिक्षक दूसरे जनपद में और गैर जनपद के शिक्षक अपने जनपद में परीक्षक बनकर आएंगें। इसके लिए विद्यालयों से शिक्षकों का विवरण अपडेट कराया गया है।