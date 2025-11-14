Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP Bijli Bill: यूपी के इस ज‍िले में डेढ़ लाख उपभोक्ताओं को मिलेगी बकाया बिल में छूट, ब‍िजली व‍िभाग शुरू कर रहा ये योजना

    By Rajeev Sharma Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 03:59 PM (IST)

    बिजली विभाग की ओर से एक दिसंबर से शुरू होने वाली एक मुश्त समाधान योजना के तहत कनेक्शन के उपरांत एक बार भी बिल न जमा करने और लंबे समय के बकाएदार उपभोक्ताओं को ही लाभ मिलेगा। उनको मूल बिजली बिल की धनराशि 15 से 25 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। हरदोई ज‍िले में ऐसे करीब डेढ़ लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिल सकता है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, हरदोई। बिजली विभाग की ओर से एक दिसंबर से शुरू होने वाली एक मुश्त समाधान योजना के तहत कनेक्शन के उपरांत एक बार भी बिल न जमा करने और लंबे समय के बकाएदार उपभोक्ताओं को ही लाभ मिलेगा। उनको मूल बिजली बिल की धनराशि 15 से 25 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। जनपद में ऐसे करीब डेढ़ लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिल सकता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    लंबे से बकाया बिल जमा न करने वाले और कनेक्शन लेने के बाद एक बार भी बिल जमा न करने वाले उपभोक्ताओं के लिए बिजली विभाग की ओर से एक मु्श्त समाधान योजना एक दिसंबर से शुरू हो रही है। इसके तहत उपभोक्ताओं के लिए प्रथम चरण की शुरूआत एक से 31 दिसंबर तक चलेगी, इस अवधि में पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को मूल बकाया धनराशि में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

    द्वितीय चरण एक जनवरी 26 से 31 जनवरी तक चलेगा, जिसमें 20 प्रतिशत छूट दी जाएगी। तृतीय चरण एक फरवरी से 28 फरवरी तक चलेगा, जिसमें 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके लिए उपभोक्ता को दो हजार रुपये से आनलाइन पंजीकरण कराना होगा।

    उपभोक्ता बकाया बिल का भुगतान नियमित बिल के साथ किश्तों के रूप में भी बकाया जमा कर सकेंगे। जनपद में ऐसे करीब डेढ़ लाख उपभोक्ताओं को योजना के तहत लाभ मिल सकता है। अधिशासी अभियंता सूर्य कुमार ने बताया कि नेवर पैड व लांग टाइम नेवर पैड उपभोक्ताओं के लिए योजना आ रही है। उपभोक्ताओं को इसका लाभ उठा सकते हैं। उन्हाेंने ने बताया कि इसके लिए व्यापक प्रचार- प्रसार कराया जा रहा है।