जागरण संवाददाता, हरदोई। बिजली विभाग की ओर से एक दिसंबर से शुरू होने वाली एक मुश्त समाधान योजना के तहत कनेक्शन के उपरांत एक बार भी बिल न जमा करने और लंबे समय के बकाएदार उपभोक्ताओं को ही लाभ मिलेगा। उनको मूल बिजली बिल की धनराशि 15 से 25 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। जनपद में ऐसे करीब डेढ़ लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिल सकता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



लंबे से बकाया बिल जमा न करने वाले और कनेक्शन लेने के बाद एक बार भी बिल जमा न करने वाले उपभोक्ताओं के लिए बिजली विभाग की ओर से एक मु्श्त समाधान योजना एक दिसंबर से शुरू हो रही है। इसके तहत उपभोक्ताओं के लिए प्रथम चरण की शुरूआत एक से 31 दिसंबर तक चलेगी, इस अवधि में पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को मूल बकाया धनराशि में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

द्वितीय चरण एक जनवरी 26 से 31 जनवरी तक चलेगा, जिसमें 20 प्रतिशत छूट दी जाएगी। तृतीय चरण एक फरवरी से 28 फरवरी तक चलेगा, जिसमें 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके लिए उपभोक्ता को दो हजार रुपये से आनलाइन पंजीकरण कराना होगा।