हरदोई में बैग छीनकर भागे लुटेरों पर कार्रवाई, पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से दो बदमाश घायल
हरदोई में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें दो बदमाश घायल हो गए। ये बदमाश एक महिला से बैग छीनकर भाग रहे थे। पुलिस ने घेराबंदी करके उन्हें पकड़ने की कोशिश की। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। पुलिस ने उनके पास से लूटा हुआ बैग और हथियार बरामद किए हैं। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
जागरण संवाददाता, हरदोई। पांच दिन पहले सेल्समैन की बैग छीनकर भागे बदमाशों की गुरुवार रात पुलिस से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से दो बदमाश घायल हो गए। जबकि एक बदमाश को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने घायल बदमाशों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया।
देहात कोतवाली के ग्राम इटौली के राहुल शराब ठेके पर सेल्समैन है। 10 अक्टूबर की रात दुकान बंद करके घर जा रहा था। ग्राम आशा के निकट बाइक सवार नकदी रखी बैग छीनकर भाग गए थे। एफआईआर दर्ज कर पुलिस बदमाशों का सुराग लगा रही थी। गुरुवार रात पुलिस टीम इटौली पुल पर चेकिंग कर रही थी।
इसी दौरान एक पिकअप आता दिखाई दिया। पुलिस टीम ने रोकने का प्रयास किया तो चालक ने पिकअप भगा दिया। पुलिस ने वाहन से करके करके रोका तो पिकअप से उतर कर फायरिंग करते हुए भागने लगे । पुलिस ने बचाव में फायर किए।
दो बदमाशों के पैर में गोली लगी, दोनों घायल होकर गिर गए। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने अपने नाम पता देहात कोतवाली के ग्राम जनकपुर का मेवाराम, हरिपुर ग्रंट का अभिषेक बताया।
आरोपितों के पास से पुलिस ने 14000 रुपये, दो तमंचे कारतूस, पिक अप बरामद कर घायलों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया। कोतवाल विनोद यादव ने बताया कि एक आरोपित लव कुमार को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। तीनों से पूछताछ करके जेल भेजा जाएगा।
