हरदोई में 70 हजार रिश्वत लेने पर दो दरोगा निलंबित, एक को भेजा गया जेल

जागरण संवाददाता, हरदोई। गलत काम का गलत ही नतीजा होता है। काश यह दारोगा आकाश रोशवाल समझ लेते। उनकी तो अभी ही कुछ दिन पहले नौकरी लगी थी, जिसका उन्हें जनता को लाभ देना चाहिए था पर अभी से वह रुपयों के खेल में फंस गए और आखिरकार खुद को भी फंंसा लिया।

एंटी करप्शन की टीम 70 हजार रुपये लेते रंगे हाथ पकड़ने के बाद सोमवार की रात अपने साथ ले गई और वहीं से उन्हें जेल भेज दिया गया। दारोगा आकाश रोशवाल के साथ ही विवेचना करने वाले जय प्रकाश सिरोही को भी पुलिस अधीक्षक ने निलंबित कर दिया है।

पुलिस कर्मियों में यह मामला चर्चा का विषय बना रहा। उनका कहना था कि अब अगर डीलिंग या अपने ही कोई किसी के लिए रुपये भेजे, हाथ नहीं लगाना है। माधौगंज थाने के ग्राम रमजानीखेड़ा निवासी मुंशी की तरफ से दर्ज कराई गई एफआइआर में आरोपित रमीज का नाम निकालने के लिए विवेचनाधिकारी जय प्रकाश सिरोही 70 हजार रुपये मांग रहे थे। दारोगा आकाश रोशवाल लेनदेन का खेल करा रहे थे और आखिरकार वही फंसे भी।