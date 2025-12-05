सांड के हमले से महिला समेत दो लोगों की दर्दनाक मौत, घटना से ग्रामीणों में आक्रोश

जागरण संवाददाता, हरदोई। गांवों में गोशाला भले ही संचालित हों,सांड गांव की गलियों और खेतों में काल बनकर घूम रहे हैं। बेहटागोकुल,शाहाबाद क्षेत्र में सांडों के हमले से महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई। घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने सांडों के आतंक से निजात दिलाए जाने की प्रशासन से गुहार लगाई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बेहटा गोकुल के ग्राम भदेउना की नीलम गुरुवार की दोपहर चबूतरे पर झाड़ू लगा रही थी। उसी समय सांड ने हमला कर दिया। वह गंभीर रूप से घायल हो गई। चीखने की आवाज सुनकर स्वजन व ग्रामीण मौके पर पहुंचे। सांड को खदेड़ कर भगाया। स्वजन उपचार के लिए हरदोई लेकर जा रहे थे। रास्ते में नीलम ने दम ताेड़ दिया। दूसरी घटना में शाहाबाद के ग्राम बक्शीपुर के सुशील खेती करते थे। बुधवार की शाम वह फसल की रखवाली करने के लिए घर से जा रहे थे। खेतों में सांड ने हमला कर दिया। वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। स्वजन ने शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया।

आराम मिलने पर कुछ देर बाद स्वजन घर लेकर चले गए। घर में गुरुवार की रात सुशील की मौत हो गई। सुशील के परिवार में पत्नी के अलावा शांती के अलावा चार बेटे हैं। बेटे भुल्लन का कहना है कि खेतों में बिगड़ैल सांड का आतंक हैं।