    उल्टी दिशा में आ रहे ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दो बहनों और भाई की मौत, दीवाली मनाने जा रहे थे गांव

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 10:27 PM (IST)

    हरदोई-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर गलत दिशा से आ रहे ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दो बहनों और उनके फुफेरे भाई की मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लिया और ट्रक को कब्जे में लिया। मृतकों के परिवार के प्रदीप कुमार, जो उन्नाव के गुलरिया गांव के मूल निवासी हैं और लखनऊ के बालागंज में रहते हैं, पैरों से दिव्यांग हैं और न्याय विभाग में चालान बाबू के पद पर कार्यरत हैं।  

    जागरण संवाददाता, हरदोई। हरदोई-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर उल्टी दिशा से आ रहे ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दो बहनों व उनके फुफेरे भाई मौत हो गई। पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर ट्रक को भी कब्जे में ले लिया है।
    जनपद उन्नाव थाना बेहटा मेंटर मुजावर ग्राम गुलरिया निवासी प्रदीप कुमार परिवार के साथ लखनऊ के मुहल्ला बालागंज में रहते हैं। पैरों से दिव्यांग प्रदीप कुमार न्याय विभाग में चालान बाबू हैं।

    हरदोई निवासी उनका भांजा करन उनके साथ ही रहता है। दीपावली मनाने के लिए शनिवार की शाम प्रदीप अपने परिवार के साथ लखनऊ से गांव के लिए निकले थे। एक बाइक पर भांजे करन के साथ प्रदीप की बेटी अंशिका व काजल, तो दूसरी स्कूटी पर प्रदीप अपनी पत्नी मायादेवी व बेटे अंश देव के साथ सवार थे।

    जब वे राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 731 पर ग्राम बेगमगंज में बने ओवरब्रिज को पार कर रहे थे, उसी समय उल्टी तरफ से ट्रक ने करन की बाइक को अपनी चपेट में ले लिया और बाइक को करीब 200 मीटर तक घसीट ले गया, जिससे बाइक सवार करन, अंशिका, काजल तीनों की मौत हो गई। प्रदीप ने हादसे की पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने ट्रक का पीछा कर चालक समेत पकड़ लिया।