मामा ताऊ खत्म हो गए...रोते हुए जमीन पर गिर गई भतीजी, अस्पताल ले जाते समय हो गई मौत

संवाद सूत्र, भरावन। क्षेत्र के श्यामदासपुर में बीमारी से ताऊ की मौत हो जाने पर रोते समय मामा को खबर देते समय भतीजी बेसुध होकर गिर पड़ी, स्वजन तत्काल सीएचसी लेकर पहुंचे जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। लंबे समय से बीमार चल रहे श्यामदासपुर निवासी बुजुर्ग सुटटू गौतम की सोमवार देर शाम निजी अस्पताल में मौत हो गई थी।

स्वजन शव को घर ले आए थे और सभी को सूचना दे रहे थे। सुट्टू की भतीजी सरोजनी रो-रोकर मामा को फोन पर कह रही थी कि मामा ताऊ खत्म हो गए हैं इतने में वह जमीन पर गिर पड़ी।