मामा ताऊ खत्म हो गए...रोते हुए जमीन पर गिर गई भतीजी, अस्पताल ले जाते समय हो गई मौत
एक दुखद घटना में एक भतीजी अपने मामा और ताऊ की मृत्यु की खबर सुनकर सदमे में आ गई। वह रोते हुए जमीन पर गिर पड़ी और अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना से परिवार और समुदाय गहरे सदमे में हैं, क्योंकि उन्होंने एक ही समय में तीन सदस्यों को खो दिया।
संवाद सूत्र, भरावन। क्षेत्र के श्यामदासपुर में बीमारी से ताऊ की मौत हो जाने पर रोते समय मामा को खबर देते समय भतीजी बेसुध होकर गिर पड़ी, स्वजन तत्काल सीएचसी लेकर पहुंचे जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। लंबे समय से बीमार चल रहे श्यामदासपुर निवासी बुजुर्ग सुटटू गौतम की सोमवार देर शाम निजी अस्पताल में मौत हो गई थी।
स्वजन शव को घर ले आए थे और सभी को सूचना दे रहे थे। सुट्टू की भतीजी सरोजनी रो-रोकर मामा को फोन पर कह रही थी कि मामा ताऊ खत्म हो गए हैं इतने में वह जमीन पर गिर पड़ी।
गंभीर हालत देखते हुए स्वजन तत्काल सीएचसी ले गए जहां चिकित्सकों ने सरोजनी को मृत घोषित कर दिया। स्वजन ने सरोजनी को दिल का दौरा पड़ जाने की आशंका जताई है।
सरोजनी एक डिग्री कॉलेज की बीए तृतीय वर्ष की छात्रा था। मंगलवार को ताऊ व भतीजी का गांव में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया।
